घर बैठे करें गोल्ड-सिल्वर की प्योरिटी चेक, बड़े काम की हैं किचन में मौजूद ये 5 चीजें

भारत में सोना-चांदी को इंवेस्टमेंट कम, इमोशन से ज्यादा जोड़कर देखा जाता है. भारतीय समाज में सोने और चांदी के गहने सभ्यता के प्रतीक भी हैं. दुनिया में भारतीय महिलाएं सबसे ज्यादा सोना पहनती हैं. भारतीय महिलाओं के पास करीब 24,000 टन सोना है. यह दुनिया के कुल सोने के भंडार का 11% है.वहीं, भारतीय महिलाएं सोने के साथ-साथ चांदी के जेवर भी खूब खरीदती हैं. चांदी की बनी पायल,अंगूठी, बिछिया, इयररिंग्स और ब्रेसलेट की खूब मांग रहती है.
आइए समझते हैं घर बैठे आप कैसे चेक कर सकते हैं आपके सोने और चांदी की शुद्धता की जांच:-
100% खरा नहीं हो सकता सोना
असल में आपका सोना कितना ही वजनदार क्यों न हो, वह 100% खरा नहीं हो सकता. सोना इतना सॉफ्ट मेटल है कि बिना मिलावट के इससे गहने बन ही नहीं सकते. सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेट (K) यूनिट का इस्तेमाल करते हैं. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) की वेबसाइट के अनुसार 6 कैटेगरी में ही गोल्ड जूलरी की हॉलमार्किंग होती है. ये कैटेगरी हैं-14K, 18K, 20K, 22K, 23K, 24K.
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नंबरों से समझिए कितना खरा है आपका सोना?
देश में सोने की शुद्धता जांचने का काम BIS करता है. आप जो भी जूलरी खरीदते हैं, उस पर हॉलमार्क BIS का तिकोना मार्क बना होता है. इसका मतलब यह है कि उस जूलरी की टेस्टिंग मान्यता प्राप्त लैब में हुई है. ऐसे में आप उसे बेफिक्र होकर खरीद सकते हैं.
हॉलमार्किंग, सोने और चांदी जैसे कीमती मेटल की शुद्धता को प्रमाणित करने की एक प्रक्रिया है. यह एक आधिकारिक चिह्न या मुहर है जो धातु की क्वालिटी की गारंटी देता है. 1 अप्रैल 2023 से सोना खरीदने और बेचने के लिए 6 डिजिट वाला हॉलमार्क यूनिक आईडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर भी अनिवार्य कर दिया है.
मार्केट में मिलावटी सोने के जेवर की बढ़ती संख्या को देखते हुए हर कोई चाहता है कि उसके गहने पूरी तरह शुद्ध हों. आप घर पर ही कुछ आसान तरीके अपनाकर सोने की शुद्धता का पता लगता सकते हैं. हम आपको ऐसे 5 तरीके बता रहे हैं:-
सबसे पहले एक छोटे कटोरे में थोड़ा सफेद सिरका (Vinegar) डालें. अब अपने सोने के गहने को इस सिरके में कुछ सेकंड के लिए रखें. अगर सोना असली है, तो इसका रंग नहीं बदलेगा. अगर आपकी गोल्ड जूलरी का रंग काला, हरा या सफेद हो जाता है, तो इसका मतलब है कि सोने में मिलावट की गई है.
गहने की एक छोटी सी जगह को सिरेमिक प्लेट या किसी कांच की सतह पर हल्के से खरोंचें. अगर सोना असली होगा तो उसे खरोंचना मुश्किल होगा. इसपर कोई निशान नहीं पड़ेगा. लेकिन नकली सोने में खरोंच पड़ जाती है और अंदर के मेटल का रंग दिखाई देने लगता है.
सोने के गहने को सफेद सिरके में डुबोने से पहले उसके साथ थोड़ा फॉइल (पन्नी) भी लें. कुछ देर बाद फॉइल पर अगर काला या हरा दाग दिखने लगे तो समझ जाइए कि सोना नकली है. यह टेस्ट इसलिए काम करता है, क्योंकि नकली सोने में मिलावट वाले मेटल सिरके के साथ रिएक्शन करते हैं और फॉइल पर दाग छोड़ देते हैं.
इसके लिए एक गिलास में साफ पानी भरें. सोने के गहने को उसमें डालें. असली सोना भारी होता है, इसलिए वह पानी में डूब जाएगा. नकली सोना या प्लास्टिक वाला गहना हल्का होता है और पानी में तैर सकता है. यह तरीका आपको सोने की असली घनत्व (density) पता लगाने में मदद करता है.
सोने को सिरके में डुबोने के बाद उसे थोड़ी देर सूखने दें.अगर गहने से सिरके जैसी महक आने लगे, तो सोना नकली या मिलावटी हो सकता है. असली सोने में कोई महक नहीं आती.
कई बार सोना, हीरा तो छोड़िए, चांदी खरीदते समय भी ठगी का शिकार कुछ लोग हो जाते हैं. मिलावट होने के कारण चांदी तुरंत ही काली पड़ने लगती है, खराब हो जाती है. सोने की तरह आप घर बैठे चांदी की शुद्धता का भी पता लगा सकते हैं.
चांदी का पायल असली है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए इसपर चुंबक लगाकर देखें. आजकल किचन में रखे रेफ्रिजिरेटर पर मैग्नेट लगाने का खूब क्रेज है. आप इस मैग्नेट से ही अपनी सिल्वर जूलरी की प्योरिटी चेक कर सकते हैं. ध्यान रखें कि चुंबक पर चांदी चिपकना या थोड़ा भी आकर्षित नहीं होना चाहिए. अगर चुंबक घुमाने पर चांदी थोड़ा भी हिलता है, तो समझ जाएं कि चांदी शुद्ध नहीं है. आपकी चांदी की पायल और बिछिया नकली है. इसलिए ये काली पड़ गई है.
सिल्वर जूलरी हल्की होती है. इसलिए इसकी प्योरिटी आप आसानी से हाथों से दबाकर या दांतों से दबाकर कर सकते हैं. अगर दांतों का हल्का निशान भी चांदी पर पड़ता है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि जूलरी असली हैं.
आप चांदी की पायल या बिछिया को रगड़ कर भी इसकी शुद्धता का जांच कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आप बिछिया को हाथ पर पकड़ें और किसी ऐसी चीज पर रगड़ें जिस पर इसका निशान बनें. अगर बिछिया किसी चीज पर रगड़ने पर रंग छोड़ता है, तो समझ जाएं कि यह नकली है. जूलरी को स्क्रैच करने पर ब्लैक या ग्रे कलर का रंग अगर नजर आता है, तो समझ लें की चांदी की जूलरी नकली है.
अपनी सिल्वर जूलरी पर आइस क्यूब रखें. अगर ये तेजी से पिघल जाए, तो आपकी जूलरी असली है. क्योंकि चांदी में मौजूद थर्मल कंडक्टिविटी बर्फ को तुरंत पिघला देता है. आप ब्लीच की कुछ बूंदे डालकर भी चांदी की शुद्धता की जांच कर सकते हैं.
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