How To Check PF Balance: EPFO प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे लोगों के लिए EPF में सैलरी से कटकर जमा होने वाली राशि उस व्यक्ति के लिए भविष्य निधि है. ऐसे में ईपीएफ संबंधित जानकारी आपके पास हमेशा मौजूद रहनी चाहिए. लेकिन अगर आप गांव के दूर दराज इलाके में हैं या आपके पास स्मार्ट फोन नहीं है तब भी आप अपने पीएफ बैलेंस (PF Bakance) की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही स्मार्टफोन यूजर्स भी कई तरीकों से अपने पीएफ बैलेंस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. आपको बता दें कि अपने ईपीएफ खाते की जानकारी को पाने के लिए आपको EPFO की ऑनलाइन पोर्टल या फिर ऐप की आवश्यकता नहीं होगी. क्योंकि अब आप साधारण फोन से केवल एक मिस कॉल या SMS के जरिए अपने पीएफ खाते की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

मिस्ड कॉल से पाएं खाते की जानकारी

EPFO द्वारा ट्वीट कर एक नंबर साझा किया गया (011-22901406). इस नंबर पर मिस्ड कॉल देकर आप अपने पीएफ बैलेंस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. आप जब इस नंबर पर फोन करेंगे तो एक रिंग के बाद आपका फोन खुद ब खुद कट जाएगा और ईपीएफओ की तरफ से आपको बैलेंस का मैसेज भेजा जाएगा.

SMS से पता करें बैलेंस

आप अपने फोन से मैसेज कर अपने पीएफ खाते के बैलेंस को पता कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर से 7738299899 पर ‘EPFOHO UAN LAN’ लिखकर भेजना होगा. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर खाते की जानकारी दे दी जाएगी.

उमंग ऐप पर पता करें बैलेंस

उमंग ऐप (Umang App) के जरिए ग्राहक अपने पीएफ खाते की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए आपको Umang App के EPFO सेक्शन में जाना होगा. यहां आपको Employee Centric Services पर क्लिक करना होगा. इसके बाद View Passbook के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा. यहां आपको पासबुक देखने के लिए UAN नंबर से लॉगइन करना होगा. इसके बाद आपके फोन नंबर पर एक OTP आएगा, इसे दर्ज करने के बाद आपका पासबुक दिख जाएगा.