How to earn money : अगर आपके पास 1 रुपये का पुराना नोट (Old One Rupee Note) तो आप घर बैठे लाखों रुपये कमा सकते हैं. ऐसे बहुत से लोग हैं जो पुराने नोटों और सिक्कों को इकट्ठा करने में रुचि रखते हैं और वे पुराने और दुर्लभ सिक्के (Antique Coins) और नोट खरीदने के लिए अच्छी रकम देने से गुरेज नहीं करते हैं. अगर आपके पास यह दुर्लभ 1 रुपये का नोट (Antique One Rupee Note) है, तो उसको ऑनलाइन बेचकर 7 लाख रुपये (Rs 7 Lakhs) तक कमा सकते हैं.

बता दें, भारत सरकार ने 26 साल पहले 1 रुपये के नोट का प्रचलन बंद कर दिया था. लेकिन, जनवरी 2015 में इसकी छपाई फिर से शुरू हुई और नोट को एक बार फिर प्रचलन में लाया गया. लेकिन, यहां हम एक रुपये के नोट के बारे में बात कर रहे हैं जो आजादी से पहले प्रचलन में था और यह नोट आपको बड़ी रकम कमाने में मदद कर सकता है.

इस 1 रुपये के नोट के अलावा, सन 1966 का एक रुपये का एक और नोट है जिसकी कीमत 45 रुपये है. 1957 का एक नोट भी है जिसके बदले में 57 रुपये मिल रहे हैं.

अगर आपके पास इनमें से कोई अनोखा नोट है, तो आप उसे ऑनलाइन बेच सकते हैं. ऐसी कई वेबसाइटें हैं जहां आप दुर्लभ सिक्कों और नोटों को ऊंचे दाम पर बेच और खरीद सकते हैं. सिक्कों, नोटों को ऑनलाइन बेचने के लिए आपको एक विक्रेता के रूप में एक खाता बनाना होगा. इसके बाद आप जिस नोट, सिक्के को बेचना चाहते हैं उसकी फोटो अपलोड करें. फिर, अपना फोन नंबर और ई-मेल पता प्रदान करें. खरीदारी में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति आपसे संपर्क करेगा.