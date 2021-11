How to earn money sitting at home: अगर आप घर बैठे पैसे कमाने चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है. जी हां, अगर आपके पास 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये या 2000 रुपये के 786 नंबर वाले नोट हैं, तो आप घर बैठे ही लाखों कमा सकते हैं.Also Read - Business Opportunity: 5,000 रुपये खर्च करके ले पोस्ट ऑफिस की फ्रैंचाइजी, करें मोटी कमाई, जानिए- क्या है तरीका?

बता दें, बहुत से लोग हैं जो पुराने और दुर्लभ नोटों और सिक्कों को इकट्ठा करने में अत्यधिक रुचि रखते हैं. पुराने नोटों और सिक्कों को इकट्ठा करने की आदत अब आपको बिना ज्यादा मेहनत किए करोड़पति बनने में मदद करती है.

अगर आपके पास 786 नंबर वाला नोट है तो आप इसे eBay पर ऑनलाइन बेच सकते हैं. वेबसाइट पुराने नोट और सिक्के बेचने के उद्देश्य से है.

786 नंबर में क्या है खास?

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस्लाम में, संख्या 786 को भाग्यशाली माना जाता है और मुस्लिम समुदाय के लोग इस संख्या को उच्च सम्मान में रखते हैं. सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि अन्य धर्म के लोग भी 786 नंबर को शुभ मानते हैं.

इन पुराने नोटों को ऑनलाइन कैसे बेचें?