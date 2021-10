How to earn more money: इस दुनिया में अलग-अलग तरह के लोग हैं और उनकी जरूरतें भी अलग-अलग हैं. अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ लोग नौकरी करते हैं, तो कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करके पैसे कमाते हैं. अगर कोई ऐसा बिजनेस (Starting own business) करना चाहते हैं, जिसमें अकूत कमाई हो, तो आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया (Business idea) के बारे में बता रहे हैं जिसे गांव से लेकर छोटे-बड़े सभी शहरों में शुरू कर सकते हैं और बंपर कमाई कर सकते हैं. इस बिजनेस से आप हर महीने आप 5 से 10 लाख रुपये आसानी से कमा सकते हैं.Also Read - Indian Currency: अगर आपके पास हैं 2 रुपये के ये दो सिक्के, तो मिलेंगे 10 लाख रुपये, जानिए- क्या है तरीका?

इन दिनों कार्डबोर्ड बॉक्स (Cardboard box) की मांग बहुत अधिक बढ़ गई है. हर छोटे से लेकर बड़े सामान की पैकिंग के लिए इसकी जरूरत पड़ती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी हर महीने मांग बनी रहती है. बता दें, इस कारोबार में मंदी का ज्यादा असर नहीं पड़ता है. ऑनलाइन बिजनेस (Online business) में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है.

वह मोटा कवर या गत्ता जो जिल्दसाज़ी के काम में उपयोग किया जाता है या दूसरे आसान शब्दों में इसे आप किताबों पर कवर चढ़ाने का मोटे कागज को भी कार्डबोर्ड कहा जाता है. इसके लिए कच्चे माल या रॉ-मैटेरियल की बात की जाए तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्राफ्ट पेपर सबसे ज्यादा जरूरी है. इसकी बाजार में कीमत करीब 40 रुपये प्रति किलो है. जितनी अच्छी क्वालिटी का आप क्राफ्ट पेपर इस्तेमाल करेंगे उतनी ही अच्छी क्वालिटी के बॉक्स बनेंगे, जो ज्यादा टिकाऊ होंगे. लेकिन ये मंहगे दामों पर बिकेंगे.

इस बिजनेस को शुरू करने के लिए तकरीबन 5, 000 वर्ग फुट जगह की आवश्यकता होगी. इसके लिए प्लांट लगाना पड़ता है. इसके साथ ही माल रखने के लिए गोदाम की भी जरूरत पड़ती है. यह बिजनेस ज्यादा भीड़-भाड़ वाली जगहों पर शुरू करने से बचें. इसके लिए व्यवसायी को दो तरह की मशीनों की जरूरत पड़ेगी. एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन (Semi Automatic Machine) और दूसरी पूरी से ऑटोमेटिक मशीन (Fully Automatic Machine). इन दोनों के अंदर जितना निवेश का अंतर होगा, उतना ही इनके साइज में भी अंतर होगा.

कोरोना काल में इस बिजनेस की मांग काफी बढ़ी है. इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज्यादा है. अगर आप इस बिजनेस की बेहतर तरीके से मार्केटिंग करते हैं और अच्छे ग्राहक बनाते हैं तो इस बिजनेस को शुरू करके हर महीने 5 से 10 लाख रुपये आसानी से कमा सकते हैं.

साथ ही यह स्पष्ट करना भी जरूरी है कि आप इसे किस लेवल पर करना चाहते हैं. यानी स्माल स्केल या फिर लार्ज स्केल पर शुरू करना चाहते हैं. अगर आप इस बिजनेस को बड़े लेवल पर शुरू करते हैं तो आपको कम से कम 20 लाख रुपये का निवेश करना होगा. सेमी ऑटोमेटिक मशीन के साथ बिजनेस शुरू करने पर 20 लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है. वहीं, फुल ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए शुरू करने पर करीब 50 लाख रुपये तक खर्च होने का अनुमान है.