पहली बार फाइल कर रहे हैं Income Tax Return? ये डॉक्यूमेंट जरूरी, जानिये स्टेप बाई स्टेप पूरा प्रोसेस

अगर आप पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर रहे हैं, तो शुरुआत में प्रोसेस थोड़ा उलझन भरा लग सकता है. लेकिन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन मुहैया करा दी हैं, जिससे रिटर्न दाखिल करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है.

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31 दिसंबर 2026 तक पेनल्टी के साथ बिलेटेड ITR भरा जा सकता है.

आप सैलरीड क्लास से हैं या खुद का कारोबार करते हैं… आपको तय तारीख तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है. फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 है. बिजनेस क्लास (ITR-3 और 4) 31 अगस्त तक रिटर्न भर सकते हैं. हालांकि, अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भर पाते, तो आपके पास 31 दिसंबर तक पेनल्टी के साथ ‘बिलेटेड रिटर्न’ फाइल करने का ऑप्शन रहता है.

अगर आप पहली बार ITR फाइल करने जा रहे हैं, तो रिटर्न भरने से जुड़ी सारी जानकारियां आपको पता होनी चाहिए. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फाइलिंग को आसान बनाने के लिए कई सुझाव दिए हैं. रिटर्न भरने से पहले रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, जिसके लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड शेयर किया गया है.

किसे दाखिल करना चाहिए ITR?

अगर चैप्टर VI-A (80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80E, 80G, 80GGA, 80TTA/80TTB) की विभिन्न धाराओं के तहत कटौती से पहले कुल इनकम मूल छूट लिमिट से ज्यादा है, तो आपको अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना होगा. साथ ही भारत के निवासी के रूप में और अगर आप भारत के बाहर किसी संपत्ति के लाभार्थी स्वामी के रूप में स्वामी हैं या ऐसी किसी संपत्ति में आपकी रूचि है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा.

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कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

रजिस्ट्रेशन के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं.

होमपेज के ऊपर दाईं ओर ‘Register’ बटन पर क्लिक करें.

‘User Type’ में ‘Taxpayer’ चुनें और ‘Continue’ पर क्लिक करें.

अब ‘PAN’ ऑप्शन में अपना पैन नंबर दर्ज करें. फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें.

PAN वेरिफिकेशन के बाद आपके आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा.

इसे दर्ज करें और ‘Continue’ पर क्लिक कर दें.

अब अपना पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और रेजिडेंशियल स्टेट्स भरें.

दोबारा ‘Continue’ पर क्लिक करें.

अब आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पूरा पता दर्ज करके ‘Continue’ पर क्लिक करना है.

OTP से कंफर्म करें डिटेल

अब आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर अलग-अलग 6 अंकों के OTP आएंगे. दोनों को संबंधित स्थानों पर दर्ज करें. OTP न मिलने पर ‘Resend OTP’ पर क्लिक करें. दर्ज की गई सभी जानकारियों को पढ़ लें. अगर सब सही है, तो ‘Confirm’ पर क्लिक कर दें. अब पासवर्ड बनाने की बारी है. एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं और इसे कंफर्म करें. पासवर्ड कम से कम 8 और मैक्सिमम 14 कैरेक्टर का होगा. इसमें अपर और लोअर केस शामिल होने चाहिए. एक न्यूमेरिक भी होना चाहिए. साथ ही आपको एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @, #, $, % भी रखना होगा.

लॉगिन पेज पर जाने का आखिरी स्टेप

आपको एक पर्सनलाइज्ड लॉगिन मैसेज सेट करना होगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि आप असली पोर्टल पर हैं. आखिर में ‘Register’ पर क्लिक करें. अब आपका e-Filing अकाउंट बन चुका है, और आप लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे.

तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट

जब कभी भी आप ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने बैठें, तो कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार रखें. ITR फाइल करने के लिए फॉर्म 16, फॉर्म 16A, फॉर्म 26AS, कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट, टैक्स-सेविंग इंवेस्टमेंट सर्टिफिकेट चाहिए.

कैसे फाइल कर सकते हैं ITR ?

सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट (https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login) पर जाना होगा और वहां मांगी गई जानकारियों को भरना होगा. अपना यूजर आईडी भरें. फिर Continue पर क्लिक करें. अपना पासवर्ड डालें और लॉगिन कर लें. लॉगिन करने के बाद एक पेज ओपन होगा, वहां e-File पर क्लिक करें. उसके बाद File Income Tax Return ऑप्शन को सिलेक्ट करें.

डाउनलोड करें सही फॉर्म

ITR फॉर्म भरने के लिए आपको Offline और Online दोनों ऑप्शन मिलेगा. आप ऑनलाइन ऑप्शन सिलेक्ट करें. अब ‘पर्सनल’ ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा. अब आपको ITR-1 या ITR-4 ऑप्शन दिखेगा. अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, तो TR-1 सिलेक्ट करें. उसके बाद आपके सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा.

फॉर्म में दें सही जानकारी

फिर ‘Filling Type’ में जाकर 139(1)- Original Return को सिलेक्ट कर लें. इसके बाद, आपने जो फार्म डाउनलोड किया था वह खुल जाएगा, उसमें आप मांगी गई सभी जानकारियों को सही से भरें जैसे- बैंक खाते की जानकारी, और फोन नंबर वगैरह. फिर सभी डिटेल सेव कर लें.

ऑफलाइन मोड के लिए अटैच करने होंगे डॉक्यूमेंट

अगर ऑफलाइन मोड सिलेक्ट किया है, तो डाउनलोड किए गए फॉर्म में सभी जानकारियां भरने के बाद आपको Attach File का ऑप्शन नजर आएगा.वहां मांगे गए दस्तावेजों को अटैच करें. दस्तावेजों को अटैच करने के बाद, साइट फाइल को VALIDATE यानी सत्यापित कर देगी, वैलिडेशन के बाद “Proceed To Verification” पर क्लिक करें. वेरिफिकेशन के बाद आप अपने एप्लिकेशन का स्टेटस ITR Status पर क्लिक कर, एक्नॉलेजमेंट और मोबाइल नंबर डालकर जान करते हैं.

टैक्स रिटर्न को वेरिफाई करें

कई लोगों को लगता है कि टैक्स रिटर्न भरने के बाद उनका काम खत्म हो गया है, लेकिन आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरिफाई भी करना होता है. आप अपने इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल से अपने टैक्स रिटर्न को ई-वेरिफाई कर सकते हैं.

31 जुलाई के बाद देनी होगी लेट फीस

31 जुलाई 2026 के बाद ITR फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को लेट फीस देनी होगी. अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपये की लेट फीस देनी होगी. अगर टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपये भरने होंगे.

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