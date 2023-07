Hindi Business Hindi

SBI के YONO ऐप से कैसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, यहां जानें- स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस?

SBI के YONO ऐप से कैसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, यहां जानें- स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस?

ITR Filing Using SBI YONO App: SBI के YONO ऐप का इस्तेमाल करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न किया जा सकता है, जिसके बारे में यहां पर स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस दी गई है.

How to file Income Tax Return via SBI's YONO App?

ITR Filing Via SBI YONO App in Hindi: जैसे-जैसे दुनिया डिजिटल रूप से संचालित होने लगी है, मोबाइल अप्लिकेशन से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को मैनेज करने की सुविधा तेजी से लोकप्रिय होने लगी है. भारतीय स्टेट बैंक (SBI), देश के लीडिंग बैंकों में से एक होने के नाते, अपने कस्टमर्स को YONO (You Only Need One) ऐप प्रदान करता है, जो कई तरह की बैंकिंग और फाइनेंशियल जरूरतों के लिए एक ऑल-इन-वन सल्यूशन है. YONO की सबसे खास बात यह है कि यह बिना किसी दिक्कत के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की कैपेसिटी है.

Trending Now

आइए, यहां पर जानते हैं कि SBI के YONO ऐप का इस्तेमाल करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं?

YONO ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें

यदि आपने पहले से ही अपने स्मार्टफोन पर YONO ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, तो संबंधित ऐप स्टोर (एंड्रॉइड के लिए Google Play Store या iOS के लिए Apple ऐप स्टोर) पर जाएं और “YONO SBI” खोजें. अपने डिवाइस पर ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें.

YONO ऐप पर रजिस्टर/लॉगिन करें

YONO ऐप खोलें और या तो अपने मौजूदा SBI नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन करें या यदि आप SBI खाताधारक हैं तो एक नए यूजर के रूप में रजिस्टर करें. रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको अपना अकाउंट डीटेल देना करना होगा, एक यूजर नाम बनाना होगा और एक पासवर्ड सेट करना होगा.

इनकम टैक्स फाइलिंग सेक्शन पर जाएं

एक बार लॉग इन करने के बाद, ऐप के भीतर “इनकम टैक्स फाइलिंग” सेक्शन ढूंढें. यह “सेवाएं” या “टैक्स” टैब के अंतर्गत स्थित हो सकता है. आगे बढ़ने के लिए इस पर क्लिक करें.

उपयुक्त आकलन वर्ष चुनें

प्रासंगिक आकलन वर्ष (AY) चुनें जिसके लिए आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं. आमतौर पर, आकलन वर्ष चालू वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है.

पर्सनल जानकारी और इनकम डीटेल वेरीफाई करें

इस स्टेप में, यह सुनिश्चित करें कि ऐप पर प्रदर्शित आपकी पर्सनल जानकारी और इनकम डीटेल सटीक हैं. इसमें आपका नाम, स्थायी खाता संख्या (PAN), इनकम सोर्स और दूसरी फाइनेंशियल जानकारी शामिल है. अपने टैक्स रिटर्न में किसी भी गलती से बचने के लिए इन डीटेल्स की दोबारा जांच करें.

निवेश और कटौती की घोषणा करें

टैक्स लाभ का क्लेम करने के लिए अपने योग्य निवेश और कटौतियों की घोषणा करें. इनमें भविष्य निधि (PF), सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) में निवेश और धारा 80 सी, 80 डी और दूसरी तरह की कटौती शामिल हो सकती है. ऐप आपको उपलब्ध कटौतियों की सूची के माध्यम से गाइड करेगा.

जानकारी के बारे में रीव्यू करें

सभी आवश्यक डीटेल दर्ज करने के बाद, आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें. सुनिश्चित करें कि कोई गलती या चूक न हो. YONO ऐप में आमतौर पर किसी भी गलती की जांच करने के लिए एक इन-बिल्ट वेरीफिकेशन सुविधा होती है.

बैलेंस टैक्स का पेमेंट करें (यदि लागू हो)

यदि टीडीएस (स्रोत पर टैक्स कटौती) और एडवांस्ड टैक्स का हिसाब लगाने के बाद आपके पास पेमेंट करने के लिए कोई बकाया कर है, तो आप YONO ऐप के माध्यम से सुरक्षित रूप से पेमेंट कर सकते हैं. यह नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और यूपीआई सहित विभिन्न पेमेंट विकल्प प्रदान करता है.

ITR जेनरेट करें और सबमिट करें

एक बार जब सभी डीटेल सही ढंग से भर दिए जाते हैं, और किसी भी बकाया टैक्स का पेमेंट कर दिया जाता है, तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न तैयार करने और जमा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं. आगे बढ़ने से पहले YONO ऐप आपको अपना सबमिशन वेरीफिकेशन के लिए कहेगा.

पावती और ITR-V प्राप्त करें

अपना इनकम टैक्स रिटर्न सफलतापूर्वक जमा करने पर, आपको ITR-V (आयकर रिटर्न – वेरीफिकेशन) के रूप में एक रसीद मिलेगी. ITR-V आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भी भेजा जाएगा. इस डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखना आवश्यक है, क्योंकि आगे की प्रक्रिया के लिए आपको इसकी आवश्यकता हो सकती है.

RECOMMENDED STORIES