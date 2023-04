Hindi Business Hindi

How to identify real and fake currency: असली और नकली नोट की कैसे करें पहचान, जानें- RBI ने क्या दी है सुविधा?

How to identify real and fake currency: असली और नकली नोट की कैसे करें पहचान, जानें- RBI ने क्या दी है सुविधा?

How to identify real and fake currency: असली और नकली नोट में अंतर कर पाना बहुत मुश्किल होता है. इसके लिए रिजर्व बैंक ने कई तरह के मानक तय किए हैं. यहां तक आरबीआई ने RBI मोबाइल ऐप भी बनाया है.

Ten ways to identify real and fake notes. (Symbolic Image)

How to identify real and fake currency: जाली या नकली नोट (Fake Currency | Note) एक बड़ी समस्या है जो भारत सहित दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है. नकली नोट न केवल लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि काला बाजारी और आपराधिक गतिविधियों में भी योगदान देते हैं. इसलिए, नकली नोटों की पहचान करना और इसे स्वीकार करने से बचना बहुत महत्वपूर्ण है. यहां पर, हम भारत में नकली मुद्रा (Fake Currency) की पहचान करने के दस तरीकों पर चर्चा करेंगे.

वॉटरमार्क चेक करें

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) नोटों को एक वॉटरमार्क के साथ प्रिंट करता है जिसे लाइट में देखा जा सकता है. वॉटरमार्क नोट पर चित्र की प्रतिकृति है और जो नोट के दोनों ओर दिखाई देता है. अगर वॉटरमार्क गायब है या पोर्ट्रेट से मेल नहीं खाता है, तो नोट के नकली होने की संभावना है.

सुरक्षा धागे की तलाश करें

सभी भारतीय नोटों में एक सुरक्षा धागा होता है जो नोट के माध्यम से लंबवत रूप से चलता है. प्रकाश के सामने रखने पर धागा साफ तौर दिखाई देता है और उस पर नोट का मूल्यवर्ग छपा होता है. यदि सुरक्षा धागा गायब है या सही मूल्यवर्ग नहीं है, तो नोट के नकली होने की संभावना है.

सी-थ्रू रजिस्टर की जांच करें

सी-थ्रू रजिस्टर एक छोटी विंडो है जो नोट के बाईं ओर मौजूद होता है. रजिस्टर में एक मूल्यवर्ग अंक छपा होता है, जो नोट के दोनों ओर से देखा जा सकता है. यदि रजिस्टर गायब है या उसमें सही अंक नहीं है, तो नोट के नकली होने की संभावना है.

माइक्रोप्रिन्टिंग की तलाश करें

असली भारतीय नोटों में माइक्रोप्रिंटिंग होती है, जो बहुत छोटा पाठ होता है जिसे नग्न आंखों से पढ़ना मुश्किल होता है. नोट के विभिन्न हिस्सों पर माइक्रोप्रिंटिंग पाई जा सकती है, जैसे महात्मा गांधी का चित्र, वॉटरमार्क और सुरक्षा धागा. अगर माइक्रोप्रिंटिंग गायब है या स्पष्ट नहीं है, तो नोट के नकली होने की संभावना है.

इंटैग्लियो प्रिंट को चेक करें

इंटैग्लियो प्रिंट एक उभरा हुआ प्रिंट होता है, जिसे अपनी उंगलियों को उस पर चलाकर महसूस किया जा सकता है. वास्तविक भारतीय करेंसी नोटों में नोट के विभिन्न हिस्सों पर इंटैग्लियो प्रिंट होते हैं, जैसे महात्मा गांधी का चित्र, मूल्यवर्ग अंक और आरबीआई सील. अगर इंटैग्लियो प्रिंट गायब है या उभरा हुआ नहीं है, तो नोट के नकली होने की संभावना है.

फ्लोरोसेंट धागे की तलाश करें

आरबीआई नोटों को एक फ्लोरोसेंट धागे से प्रिंट करता है जो पराबैंगनी प्रकाश के नीचे चमकता है. धागा कागज में जड़ा हुआ होता है और नोट के माध्यम से लंबवत रूप से चलता है. यदि फ्लोरोसेंट धागा गायब है या यूवी प्रकाश के नीचे नहीं चमकता है, तो नोट के नकली होने की संभावना है.

रंग बदलने वाली स्याही की चेक करें

आरबीआई रुपये के करेंसी नोटों पर मूल्यवर्ग अंक पर रंग बदलने वाली स्याही का उपयोग करता है. 100 और ऊपर के मूल्य वर्ग के नोट में ऐसा होता. जब आप नोट को झुकाते हैं तो अंक का रंग हरे से नीला हो जाता है. अगर रंग बदलने वाली स्याही गायब है या रंग नहीं बदलता है, तो नोट के नकली होने की संभावना है.

कागज की गुणवत्ता की जांच करें

असली भारतीय नोट उच्च गुणवत्ता वाले कागज पर छपे होते हैं, जिसमें एक अद्वितीय बनावट और एहसास होता है. यदि कागज की गुणवत्ता खराब है या उसकी बनावट अनूठी नहीं है, तो नोट के नकली होने की संभावना है.

स्पेलिंग को भी चेक करें

जालसाज़ अक्सर करेंसी नोटों पर वर्तनी की गलतियां (Spelling Mistakes) करते हैं. इसलिए, मूल्यवर्ग अंक और नोट पर अन्य वर्तनी की जांच करना महत्वपूर्ण है. यदि वर्तनी की कोई गलती है, तो नोट के नकली होने की संभावना है.

RBI के मोबाइल ऐप का उपयोग करें

RBI ने “RBI ऐप” नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका उपयोग नकली मुद्रा की पहचान करने के लिए किया जा सकता है. ऐप करेंसी को स्कैन करने के लिए फोन के कैमरे का उपयोग करता है और नोट असली है या नकली, इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है.

भारत में नकली मुद्रा की पहचान करने के विभिन्न तरीकों की जानकारी रखना बहुत जरूरी है. ऊपर बताए गए टिप्स को फॉलो करके आप नकली नोट स्वीकार करने से बच सकते हैं.

(Disclaimer: नकली मुद्रा की पहचान करने के बारे में ऊपर दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और रिसर्च के मुताबिक सटीक है, लेकिन हमेशा यह सलाह दी जाती है कि भारतीय रिजर्व बैंक या कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे आधिकारिक स्रोतों को जरूर टटोलें. इसके अलावा, मुद्रा के साथ व्यवहार करते समय सावधानी और सामान्य ज्ञान का प्रयोग और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या नकली नोटों की तुरंत अधिकारियों को रिपोर्ट करना चाहिए.)

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें व्यापार की और अन्य ताजा-तरीन खबरें