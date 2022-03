HOW TO LINK AADHAAR CARD WITH IRCTC ACCOUNT: आईआरसीटीसी (IRCTC) का कोई उपयोगकर्ता आधार सत्यापन प्रक्रिया के बिना महीने भर में महज 6 ई-टिकट बुक कर सकता है. वहीं, आपका आईआरसीटीसी खाता (IRCTC ACCOUNT) अगर आधार कार्ड (AADHAAR CARD) से लिंक है तो आप एक माह में 12 ई-टिकट बुक कर सकते हैं. लेकिन, यह सुविधा बिना आधार कार्ड को आईआरसीटीसी खाते (IRCTC ACCOUNT) से लिंक किए संभव नहीं है. बता दें, आधार कार्ड (AADHAAR CARD) एक पहचान दस्तावेज है जो आपको कई सेवाएं प्रदान करता है.Also Read - TRAIN TICKET BOOKING | IRCTC: बिना किसी परेशानी के पेटीएम, यूपीआई के जरिेए वेंडिंग मशीनों से बुक करें ट्रेन टिकट

आईआरसीटीसी (IRCTC) पोर्टल आसान टिकट बुकिंग (TICKET BOOKING) सुविधा प्रदान करता है. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ग्राहक को भेजे गए संदेशों के माध्यम से एक विस्तृत पीएनआर (यात्री नाम रिकॉर्ड) टिकट की स्थिति, और किराया और बुकिंग की पुष्टि कर सकता है.

आधार नंबर को अपने आईआरसीटीसी (IRCTC) खाते से जोड़ने के स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया के बारे में नीचे जानकारी दी गई है.