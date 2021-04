How to make Rs 5 Lakh in one Year: अगर कोई यह जानना चाहता है कि एक साल में किस तरह से पांच लाख रुपये कमाएं, तो उसके सवालों का जवाब देने से पहले एक सवाल उस शख्स से है जो एक साल में पांच लाख रुपये कमाना चाहता है. सबसे पहले तो यह स्पष्ट करना होगा कि वह खुद से पांच लाख रुपये कमाने की सोच रहा है या वह अपने पैसे से पांच लाख रुपये साल भर में कमाना चाहता है. Also Read - Share Market Today: बाजार में लौटी रौनक, निवेशकों की संपत्ति में आज आया 94 हजार करोड़ का उछाल

आइए, हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि दोनों ही मामलों में किस तरह से एक साल के अंदर आप पांच लाख रुपये कमा सकते हैं. Also Read - Share market Holidays: रामनवमी पर आज शेयर बाजार रहेगा बंद, शाम के सत्र में कमोडिटी मार्केट में होगी ट्रेडिंग

हर कोई पैसे कमाना चाहता है. लेकिन उसके मन में उसके लिए कुछ न कुछ रहता है कि वह किस तरह से ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए और बचाए. एक साल में पांच लाख रुपये कमाने का मतलब है कि आपको एक माह में 41,666 रुपये कमाना होगा. यानी हर रोज आपको 1,666 रुपये कमाने पड़ेंगे. Also Read - Share market: जिन कंपनियों के नाम में जुड़ा है 'ऑक्सीजन', आसमान पर पहुंचे उनके शेयरों के भाव, जानिए- क्या है पूरा मामला?

अगर आप अपने निवेश पर ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपके पास स्टॉक मार्केट में निवेश करने का विकल्प है. जिसमें आप एक साल में कम से कम 15 फीसदी तक मुनाफा कमा सकते हैं. अगर आप स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने से पहले ही अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा. अगर 15 फीसदी की दर से रिटर्न पाना चाहते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में कम से कम 30 लाख रुपये निवेश करना होगा.

अगर आप यह रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आप म्युचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं. सभी म्युचुअल फंड्स पर आपको 10-12 फीसदी तक रिटर्न मिल सकता है. अगर आप एक साल में इसके जरिए पांच लाख रुपये कमाना चाहते हैं तो आपको 43-46 लाख रुपये म्युचुअल फंड्स में लगाने पड़ेंगे.

आप एफडी में भी निवेश करके पैसे बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बैंक 5-7 फीसदी सालाना रिटर्न दे रहे हैं. ऐसी स्थिति में अगर आप एक साल में पांच लाख रुपये कमाना चाहते हैं तो आपको 60-70 लाख रुपये निवेश करना होगा.

अब इसकी तुलना करते हुए कि आपको कहां पर ज्यादा रिटर्न मिल रहा है. आप इसकी गणना कर सकते हैं कि एक साल में पांच लाख रुपये कमाने के लिए कितने पैसों का निवेश करना होगा.