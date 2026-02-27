Hindi Business Hindi

How To Open Cng Pump Station In Delhi Ncr Investment Process Income Detail

दिल्ली में कैसे मिलेगा CNG पंप स्टेशन का ठेका, कितनी होगी कमाई? नोट करें सारी डिटेल

भारत में साल 2030 तक 10,000 CNG स्टेशन खोले जाएंगे. इस बात से कई लोग CNG पंप की डीलरशिप लेने का मन बना रहे हैं. हम आपको CNG पंप स्टेशन खोलने की सारी जानकारी दे रहे हैं.

CNG पंप खोलने का खर्च पेट्रोल-डीजल पंप स्टेशन खोलने जितना ही आता है. लोकेशन के हिसाब से लागत में थोड़ा-बहुत फर्क हो सकता है.

पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों की वजह से लोग CNG कार की डिमांड बढ़ती जा रही है. CNG कार से पेट्रोल और डीजल व्हीकल की तुलना में बहुत कम एयर पॉल्यूशन होता है. बजट के लिहाज से ये पॉकेट फ्रेंडली भी है. इसलिए लोग अब पेट्रोल-डीजल कारों के मुकाबले CNG बेस्ड व्हीकल ज्यादा पसंद कर रहे हैं. CNG गाड़ियों में गैस रिफील करवाने के लिए पेट्रोल पंपों की तरह CNG स्टेशन होते हैं. हाल के समय में CNG पंप एक फायदेमंद बिजनेस ऑप्शन बनता जा रहा है.

CNG का फुल फॉर्म Compressed Natural Gas है. ये एक तरह की प्राकृतिक गैस है, जो व्हीकल के लिए पेट्रोल-डीजल के बाद सबसे अच्छा फ्यूल ऑप्शन है. इससे पॉल्यूशन बहुत कम या न के बराबर होता है. इसकी एक खासियत यह भी है कि यह पेट्रोल-डीजल के मुकाबले सस्ती है. अगर आप कुछ यूनिक बिजनेस आइडिया खोज रहे हैं, जिसमें हर महीने लाखों की कमाई हो, तो CNG पंप स्टेशन खोलने का आइडिया बहुत अच्छा साबित हो सकता है.

CNG पंप कौन खोल सकता है?

CNG पंप खोलने के लिए अप्लाई करने वाला भारतीय नागरिक होना चाहिए. उसकी उम्र 21 से 55 साल के बीच होनी चाहिए.एप्लिकेंट कम से कम 10वीं पास होना चाहिए. अगर आपके पास रोड साइड जमीन है, तो CNG पंप खोलने के लिए ये प्लस पॉइंट साबित होगा. अगर जमीन खुद की नहीं है, तो आपको जमीन मालिक से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा.

CNG पंप खोलने के लिए कैसी जमीन होनी चाहिए?

CNG पंप खोलने के लिए 15000 से 16000 वर्ग फुट का स्पेस चाहिए होगा.

आपके पास जमीन के पूरे डॉक्यूमेंट्स और मैप होना चाहिए.

आप अपने परिवार के किसी मेंबर की जमीन को लेकर भी CNG पंप के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

इसके लिए भी NOC सर्टिफिकेट देना होगा और एफिडेविट बनवानी होगी.

अगर आप लीज़ पर जमीन लेते हैं, तो इसका एग्रीमेंट देना होगा.

आपके पास रजिस्टर्ड सेल डीड भी होनी चाहिए. हां… अगर जमीन एग्रीकल्चर लैंड यानी कृषि भूमि में आती है, तो आपको उसका कनवर्जन कराना होगा.

कितनी लागत आएगी?

CNG पंप खोलने का खर्च पेट्रोल-डीजल पंप स्टेशन खोलने जितना ही आता है. लोकेशन के हिसाब से लागत में थोड़ा-बहुत फर्क हो सकता है. CNG स्टेशन खोलने में एवरेज 30 से 50 लाख रुपये का खर्च आएगा. इसमें पंपिंग डिवाइसेज, कंस्ट्रक्शन, यूटिलिटी, स्टाफ की सैलरी और लाइसेंस का चार्ज भी शामिल है.

CNG पंप की डीलरशिप देने वाली कंपनियां?

देश में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया (GAIL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन (HPCL), महानगर गैस लिमिटेड(MGL), महानगर नेचुरल गैस लिमिटेड(MNGL), महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड(MNGL), गुजरात स्टेट, पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड(GSP) कंपनियां CNG पंप की डीलरशिप देती हैं.

कितनी होगी कमाई?

CNG के प्रति 1 किलो की बिक्री पर एक निश्चित कमीशन मिलता है. आम तौर पर ये 70 पैसे से 1 रुपये प्रति किलो के बीच होता है. आपकी कुल कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि आप प्रति दिन या प्रति माह कितना CNG बेचते हैं. आमतौर पर एक CNG स्टेशन से महीने में 2 से 4 लाख की कमाई हो जाती है.

कैसे करेंगे अप्लाई?

ये कंपनियां डीलरशिप के लिए समय-समय पर अखबार और वेबसाइट पर एड देती हैं. इसमें CNG पंप का साइज, लोकेशन, जमीन का साइज और बाकी डिटेल दी जाती है. अप्लाई करने के लिए कंपनियों की वेबसाइट पर डिटेल रहती है. आप मार्केट रिसर्च के बाद इनमें से किसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आप http://free.getformsonline.com पर भी डिटेल जानकारी पा सकते हैं.

