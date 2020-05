How to open Pradhan Mantri Jan Dhan account online: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में केंद्र की सत्ता संभालने के बाद आर्थिक रूप से कमजोर तबके को सशक्त बनाने के लिए ‘प्रधानमंत्री जनधन योजना’ शुरू की थी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की गरीब से गरीब जनता को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है. मौजूदा समय में सरकार तमाम स्कीम का लाभ सीधे बैंक खाते के जरिए दे रही है. सरकार रसोई गैस सब्सिडी से लेकर किसान सम्मान निधि योजना (kisan samman nidhi yojana), वृद्धा पेंशन योजना, फसल बीमा योजना सहित तमाम योजनाओं की राशि सीधे अब बैंक खाते में हस्तांतरित करती है. ऐसे में आर्थिक रूप से निचले तबके के लिए जनधन खाता कितना अहम है आप इन योजनाओं से समझ सकते हैं. आज की तारीख में देश में 38.41 करोड़ जनधन खाते हैं. इन खातों में 131825 करोड़ रुपये हैं. Also Read - PM Kisan Maan dhan Yojana: किसानों को मिलती है 3000 रुपये मासिक पेंशन, यहां कराएं रजिस्ट्रेशन

दरअसल, प्रधानमंत्री जनधन खाता एक समान्य बचत खाता होता है. इसमें RuPay डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट की सुविधा है. इन खातों में न्यूनतम बैलेंस की कोई बाध्यता नहीं है. इसके साथ ही पीएम जनधन खाते के साथ दुर्घटना बीमा भी जुड़ा हुआ है. Also Read - PM Kisan Samman Nidhi Yojna: कोरोना काल में किसानों को राहत दे रही ये योजना, ऐसे कराएं अपना रजिस्ट्रेशन

अगर आप आर्थिक रूप से निम्न वर्ग से हैं और आपने अभी तक इस योजना के तहत खाता नहीं खुलवाया है तो हम यहां आपको बताते हैं कि आप घर बैठे कैसे खाता ओपन करवा सकते हैं. 10 साल की उम्र से अधिक का कोई भी व्यक्ति जनधन खाता खुलवा सकता है… Also Read - एनडीए सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से गरीब-दलितों को फायदा: पीएम मोदी

कैसे खुलवाएं पीएम जनधन खाता

स्टेप 1- जनधन खाता खुलवाने के लिए इनमें से आपको कोई एक दस्तावेज देना होगा.

1. ड्राइविंग लाइसेंस 2. आधार कार्ड 3. वोटर आईडी 4. पासपोर्ट 5. पैन कार्ड 6. मनरेगा से जारी जॉब कार्ड 7. केंद्र या राज्य सरकार की ओर जारी कोई अन्य दस्तावेज

स्टेप 2- आप प्रधानमंत्री जनधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmjdy.gov.in या किसी भी बैंक की वेबसाइट से इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.

स्टेप 3- फॉर्म को पूरी तरह भरें और KYC के लिए जरूरी दस्तावेज इकट्ठा कर लें.

स्टेप 4- इन दस्तावेजों को नजदीकी बैंक शाखा में ले जाएं.

स्टेप 5- दस्तावेजों को वेरिफाइ किए जाने के बाद आपका खाता खुल जाएगा.