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How To Recover Aadhaar Card Via Sms Email Process Fees Uidai Rules

खो गया आपका Aadhaar Card? SMS-ईमेल से हो जाएगा रिकवर, जान लें प्रोसेस

अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है, तो आप UIDAI वेबसाइट पर रीट्रीव UID/EID ऑप्शन का इस्तेमाल करके ऑनलाइन अपना आधार नंबर फिर से पा सकते हैं.

UIDAI के आंकड़े बताते हैं कि भारत में अभी लगभग 134 करोड़ लोगों के पास Aadhaar कार्ड है.

आधार कार्ड हमारे देश में एक यूनिक डॉक्यूमेंट है. इसे सभी जगह आईडी प्रूफ के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है. आज मोबाइल फोन के लिए एक सिम कार्ड खरीदने से लेकर बड़ी से बड़ी बिजनेस डील तक में आधार कार्ड (Aadhaar Card ) की जरूरत पड़ती है. कई बार हम आधार कार्ड कहीं रखकर भूल जाते हैं या ये गुम हो जाता है. इसके गुम होने पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि अगर आपका आधार कार्ड गुम हो जाए, तो आप इसे कैसे रिकवर कर सकते हैं.

Aadhar Card खो जाए तो क्या करना चाहिए?

आधार कार्ड हर जगह अनिवार्य हो गया है. अगर किसी वजह से ये खो जाए, तो परेशान होना लाजमी है. अगर आप अपना आधार कार्ड खो चुके हैं या ये चोरी हो गया है, तो UIDAI इसे रिकवर करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के ऑप्शन देता है.

SMS से आधार नंबर रिकवर करने का प्रोसेस?

अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 51969 पर SMS भेजें. मैसेज फॉर्मेट: UID<14 अंकों का नंबर> <पिन कोड>. कुछ सेकेंड में रिप्लाई आएगा, जिसमें आपका आधार नंबर होगा.

ईमेल या IVRS से आधार नंबर चेक करने का तरीका

इसके लिए यूजर्स getdetail.aadhaar@gmail.com पर ईमेल करें.

सब्जेक्ट लाइन खाली रखें और बॉडी में UID के साथ नाम और पिन कोड लिखें. 24 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स मिलेगा.

वहीं, IVRS के जरिए 1947 पर कॉल करें- वॉइस कमांड फॉलो करें और आधार डिटेल्स सुन लें.

ये ऑप्शन बुजुर्गों या कम टेक-सेवी लोगों के लिए अच्छा है.

अगर रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल भी नहीं है तो?

ऐसी स्थिति में सिचुएशन में नजदीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाएं. वहां बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से नंबर रिकवर हो जाएगा.

आप UIDAI के हेल्पलाइन 1947 पर कॉल करके भी गाइडेंस लें सकते हैं.

कस्टमर केयर से मिल जाएगी मदद

आपके पास UIDAI हेल्पलाइन और कस्टमर केयर से मदद लेने का भी ऑप्शन है. आप हेल्पलाइन नंबर 1947 पर कॉल करें और कस्टमर केयर से बात करें. उसे अपना नाम, DOB बताएं. जानकारी सही होने पर आपको EID दी जाएगी. इसके बाद फिर से 1947 पर कॉल करें और IVRS सिस्टम चुनें. EID, डेट ऑफ बर्थ और पिन कोड दर्ज करें. जानकारी मेल खाने पर आधार नंबर बता दिया जाएगा. ये सर्विस भी फ्री है. इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा.

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PVC कार्ड बनवाने का भी है ऑप्शन

आपके पास PVC कार्ड बनवाने का भी ऑप्शन रहता है.पॉलिविनाइल क्लोराइड कार्ड्स को PVC कार्ड के नाम से जाना जाता है. यह एक तरह का प्लास्टिक कार्ड होता है,​ जिस पर आधार कार्ड की जानकारियों को प्रिंट किया जाता है. इस कार्ड में सिक्योर QR कोड, होलोग्राम, माइक्रो टेक्स्ट, कार्ड जारी करने और प्रिंट करने की तारीख और अन्य जानकारियां होती हैं. PVC कार्ड बनवाने के लिए 50 रुपये का फीस देना होगा.

PVC कार्ड बनवाने का प्रोसेस

इसके लिए आपको UIDAI की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा.

इस वेबसाइट पर ‘My Aadhaar’ सेक्शन में जाकर ‘Order Aadhaar PVC Card’ पर क्लिक करना होगा.

इसके बाद आपको अपने आधार का 12 डिजिट का नंबर या 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी या 28 डिजिट का आधार एनरोलमेंट आईडी (EID) डालना होगा.

इसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड या कैप्चा भरना होगा. अब ​Send OTP पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP को दी गई खाली जगह में भरें और सबमिट करें.

सबमिशन के बाद आपको आधार PVC कार्ड का एक प्री-व्यू आपको सामने होगा. इसके बाद आपको नीचे दिए गए पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.