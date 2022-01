How to save Income Tax | Zero Income Tax: अगर आपको सालाना 10 लाख रुपये सैलरी (Annual Salary) या 10.50 लाख रुपये मिलती है, तो आपको अपनी कमाई (Earning) का एक बड़ा हिस्सा टैक्स (Income Tax) के रूप में सरकार को देना पड़ता है. लेकिन, आपको सही जानकारी होने पर आप आयकर (Income Tax) बचा सकते हैं. अगर आपकी सैलरी 10.5 लाख रुपये सालाना है तो भी आपको एक रुपये का टैक्स नहीं देना पड़ेगा.Also Read - Income Tax Liability: अगर आपकी सालाना सैलरी है 10 लाख, तो टैक्स कर सकते हैं Zero, जानें- क्या है तरीका?

यहां जानिए कैसे बचा सकते हैं टैक्स?