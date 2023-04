Hindi Business Hindi

How to sell flat with home loan: होम लोन बकाया होने पर कैसे बेचें अपना फ्लैट?

How to sell flat with home loan: अगर आपके फ्लैट पर होम लोन बकाया है, तब भी फ्लैट बेच सकते हैं. उसके लिए कई प्रॉसेस से गुजरना पड़ता है, जिसके बारे में यहां पर जानकारी दी गई है.

How to sell flat with home loan?

How to sell flat with home loan: होम लोन बकाया होने पर अगर आप अपना फ्लैट बेचना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. यहां बताए गए स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस का पालन करके आप अपना फ्लैट आसानी से बेच सकते हैं.

लोनप्रदाता बैंक से संपर्क करें

अपने लोनप्रदाता बैंक से संपर्क करके यह पता लें कि आपके होम लोन पर कितना बकाया है. आपको सटीक राशि जानने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको फ्लैट बेचने से पहले लोन चुकाना होगा.

क्रेडिट स्कोर चेक करें

आपका क्रेडिट स्कोर आपके फ्लैट को बेचने की आपकी क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. जब आप अपना फ्लैट बेचते हैं तो एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको बेहतर डील दिलाने में मदद करता है. यदि आपका क्रेडिट स्कोर कम है, तो अपना फ्लैट बेचने से पहले इसे सुधारने के लिए कदम उठाएं.

अपने फ्लैट का मूल्य निर्धारित करें

बाजार में उतारने से पहले आपको अपने फ्लैट का मूल्य निर्धारित करना होगा. आप एक रियल एस्टेट एजेंट को भी साथ में ले सकते हैं या यह पता लगाने के लिए ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कितने फ्लैटों की बिक्री हो रही है.

बिक्री के लिए अपने फ्लैट लिस्ट करें

एक बार जब आप अपने फ्लैट का मूल्य निर्धारित कर लेते हैं, तो आप इसे बिक्री के लिए सूचीबद्ध कर सकते हैं. आपको संभावित खरीदारों को बताना होगा कि संपत्ति पर होम लोन बकाया है.

खरीदार के साथ बातचीत करें

अगर आपको कोई खरीदार मिल जाता है तो आपको बिक्री मूल्य पर बातचीत करनी होगी. आप बकाया होम लोन का भुगतान करने के लिए बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग कर सकते हैं.

डील को क्लोज करें

एक बार जब आप बिक्री मूल्य पर बातचीत कर लेते हैं, तो आपको डील को क्लोज करना होगा. खरीदार को फ्लैट का स्वामित्व हस्तांतरित करने से पहले आपको बकाया हम लोन का भुगतान करना होगा.

गौरतलब है कि बकाया होम लोन के साथ एक फ्लैट बेचना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह संभव है. आपको अपने लोनप्रदाता से संपर्क करने, अपने फ्लैट का मूल्य निर्धारित करने, बिक्री के लिए सूचीबद्ध करने, खरीदार के साथ बातचीत करने और डील को क्लोज करने की आवश्यकता है.

