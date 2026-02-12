Hindi Business Hindi

How To Update Guardian Name Father To Husband In Aadhaar Card Uidai Rules And Charges

आधार कार्ड में घर बैठे अपडेट हो जाएगा पिता की जगह पति का नाम, ये है स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस

आपका आधार कार्ड आपकी पहचान है. 12 डिजिट वाले कार्ड में आपका सारा बायोमेट्रिक डेटा, नाम, पता, जन्मतिथि वगैरह की जानकारी रहती है. इन चीजों में बदलाव होने पर आधार में इसे अपडेट कराना जरूरी रहता है. आधार कार्ड में कोई भी बदलाव कराने के लिए एक फीस देनी पड़ती है.

UIDAI ने आधार कार्ड में किसी भी तरह के अपडेशन की फीस में 25 रुपये तक का इजाफा किया है.

भारत में 95% से ज्यादा नागरिकों का आधार कार्ड है. इसमें आपका सारा बायोमेट्रिक डेटा, नाम, पता, जन्मतिथि वगैरह की जानकारी रहती है. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) नागरिकों को 12 डिजिट वाला आधार कार्ड इश्यू करता है. कई बार हमें अपने आधार कार्ड में नाम,पता, मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ से जुड़े कुछ बदलाव को अपडेट करने की जरूरत पड़ती है. अगर कोई शादीशुदा महिला अपने आधार कार्ड में पिता के नाम की जगह पति का नाम जोड़ना चाहती है, तो वह ऐसा कर सकती है. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) इसकी परमिशन देती है. अब यह काम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है.

आधार कार्ड में कैसे अपडेट करें पिता की जगह पति का नाम?

सबसे पहले UIDAI की Self Service Update Portal वेबसाइट पर जाएं.

अपने आधार नंबर और OTP की मदद से लॉगिन करें.

Update Aadhaar Online का ऑप्शन सिलेक्ट करें.

Relationship Details का ऑप्शन सिलेक्ट करें.

अपने पति का नाम सही तरीके से दर्ज करें.

जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

सभी जानकारी ध्यान से जांचें और सबमिट कर दें.

एप्लिकेशन जमा करने के बाद आपको एक Service Request Number मिलेगा.

इस नंबर से आप अपने एप्लिकेशन स्टेटस को ट्रेक कर सकते हैं.

आमतौर पर मैक्सिमम 10 दिनों में बदलाव अपडेट हो जाता है.

Aadhaar Card में अच्छी नहीं है आपकी फोटो? इन सिंपल स्टेप्स में कर लीजिए चेंज

ऑफलाइन चेंजेस करने हो तो?

अगर आप ऑफलाइन मोड के जरिए आधार कार्ड पर पिता की जगह पति का नाम जोड़ना चाहते हैं, तो आपको अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र या इनरोलमेंट सेंटर जाना होगा. वहां से आधार करेक्शन फॉर्म भरें. सारी डिटेल भरे और डॉक्यूमेंट लगाएं. जरूरत पड़ने पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराएं. प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको एक रसीद दी जाएगी. इस रसीद के जरिए आप अपने एप्लिकेशन को ट्रैक कर पाएंगे. ऑफलाइन प्रोसेस में नाम अपडेट होने में 20 से 25 दिन लग जाएंगे.

आधार में जानकारी अपडेट करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?

आधार में अगर आप अपना नाम या सरनेम अपडेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हाईस्कूल की मार्कशीट, मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत होगी. पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड के जरिए भी आधार में आपका नाम अपडेट हो जाएगा. पता चेंज करने के लिए बैंक पासबुक, राशन कार्ड, बिजली या पानी का बिल, गैस कनेक्शन का बिल, टेलीफोन का बिल चाहिए. अगर आप किराये के घर में रहते हैं और एड्रेस चेंज करना है, तो रेंट एग्रीमेंट देना होगा.

सरकार ने बंद कर दिए 2.5 करोड़ आधार कार्ड, कहीं लिस्ट में आपका भी तो नहीं है नाम? 5 स्टेप में करें चेक

Add India.com as a Preferred Source

आधार कार्ड में कितनी बार बदल सकते हैं कौन सी जानकारी?

(UIDAI) ने आधार अपडेशन के नियमों में अहम बदलाव किए हैं. इसके तहत कार्ड में नाम दो बार, जन्मतिथि और जेंडर में एक ही बार अपडेशन होगा. जबकि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और एड्रेस में अपडेट करने को लेकर कोई लिमिट नहीं है.

कितना देना होगा चार्ज?

आधार कार्ड में किसी भी तरह के अपडेशन के लिए कुछ चार्ज देना पड़ता है. UIDAI ने आधार कार्ड में किसी भी तरह के अपडेशन की फीस में 25 रुपये तक का इजाफा किया है. नई फीस 1 अक्टूबर से लागू कर दी गई है. ये 30 सितंबर 2028 तक प्रभावी रहेंगी. इसके बाद फिर से अपडेशन चार्जेस का रिव्यू होगा. 1 अक्टूबर 2028 से 30 सितंबर 2031 तक के लिए नए चार्ज का ऐलान होगा.

किस काम के लिए अब कितनी लगेगी फीस?

अगर आपको नया आधार कार्ड बनवाना है, तो ये पूरा प्रोसेस फ्री में होगा. लेकिन, अगर आपको अपने मौजूदा आधार कार्ड में नाम, पता, फोटो और मोबाइल नंबर बदलवाने जैसी सर्विसेज चाहिए, तो अब 75 रुपये खर्च करने होंगे. पहले ऐसे काम के लिए 50 रुपये लगते थे. इसी तरह बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन) जैसी सर्विस के लिए 100 रुपये की जगह अब 125 रुपये लगेंगे. जबकि बच्चों का आधार अपडेट करवाना फ्री रहेगा.

किरायेदार या हाउस हेल्प ने कहीं आपको फर्जी Aadhaar तो नहीं दे दिया, चेक करने का जानें आसान तरीका