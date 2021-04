How to withdraw money without ATM Card: रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में एटीएम (स्वचालित टेलर मशीन) बनाने वाली फर्म NCR ने UPI-के जरिेए सक्षम इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विदड्रॉलिंग सिस्टम शुरू किया है. इस सुविधा को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और सिटी यूनियन बैंक ने एक साझेदारी में लॉन्च किया है. Also Read - ATM से कटा-फटा नोट निकलने पर घबराने की जरूरत नहीं, ऐसे पाएं नया नोट

यह तकनीक उपयोगकर्ताओं को क्रेडिट या डेबिट कार्ड के बिना एटीएम से आसानी से नकदी निकालने की अनुमति देती है. सिटी यूनियन बैंक ने कथित तौर पर कहा है कि देश भर में उसके लगभग 1,500 एटीएम पहले से ही इस सुविधा को सपोर्ट करते हैं. Also Read - Auto Debit Payment: RBI ने ऑटो डेबिट पेमेंट लागू करने की समयसीमा 6 महीने बढ़ाई, जानिए - अब क्या होगा आप पर असर?

इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना कार्ड के कोई पैसे कैसे निकाल सकता है? यहां पर जानिए- क्या है तरीका Also Read - तस्वीरों में समझेंः विवरण फीड करने के बाद एटीएम से कैश लेना भूल जाएं, तो जानिए क्या होगा?

आप अपने स्मार्टफोन और किसी भी UPI- इनेबल्ड एप्लिकेशन जैसे BHIM, GPay, पेटीएम, फोनपे आदि का उपयोग करके इस तकनीक का उपयोग करके पैसे निकाल सकते हैं.

पैसे लेने के लिए:

– आपको एक एटीएम पर जाने की जरूरत है जो इस तकनीक का सपोर्ट करता है और मशीन पर क्यूआर कोड को स्कैन करता है.

– इसके बाद, आपको सही मात्रा में पैसा डालना होगा जिसे आप निकालना चाहते हैं.

– अब आपको यूपीआई-सक्षम मोबाइल ऐप का उपयोग करके लेनदेन को अधिकृत करना होगा.

– ऐप पर ट्रांजैक्शन की मंजूरी मिलते ही आप अपना पैसा निकाल सकते हैं.

इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा:

– एटीएम पर आपके द्वारा स्कैन किए गए क्यूआर कोड सभी गतिशील हैं इसलिए वे हर लेनदेन के लिए बदलते हैं और उन्हें कॉपी नहीं किया जा सकता है. हर बार जब आप पैसे निकालना चाहते हैं तो आपको एक नया क्यूआर कोड स्कैन करना होगा. यह उबाऊ हो सकता है, लेकिन यह आपके लेनदेन को सुरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है.

– इस मामले में पैसे निकालने की सीमा केवल 5,000 से शुरू होने वाली है, जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है.

एनसीआर कॉर्प और एनपीसीआई वर्तमान में यह पता लगाने के लिए बातचीत कर रहे हैं कि यह सुविधा देश के सभी एटीएम में कैसे और कब लागू की जा सकती है और वे सार्वजनिक और निजी दोनों बैंकों से भी बात कर रहे हैं. इन सभी के साथ एक औपचारिक जुड़ाव अगले कुछ महीनों में घोषित होने की उम्मीद है.

एनसीआर कॉर्प के प्रवक्ता के मुताबिक, इस सुविधा को सिटी यूनियन एटीएम पर काम करने की अनुमति देने के लिए अपने मौजूदा सॉफ़्टवेयर को अपग्रेड किया गया है. लेकिन, इसके लिए हार्डवेयर को अपग्रेड करने की आवश्यकता न हो. वर्तमान में कामकाजी एटीएम सभी को इसके लिए नए सॉफ्टवेयर के साथ अपग्रेड किया जा सकता है.