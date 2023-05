Hindi Business Hindi

Human Life Value and Insurance: इनकम में बढ़ोतरी होने पर क्यों बढ़ाना चाहिए बीमा कवर की राशि और क्या होना चाहिए इसका अनुपात?

Human Life Value and Insurance: किसी व्यक्ति को इनकम में बढ़ोतरी होने पर उसको अपने बीमा कवर की राशि बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इनकम बढ़ने के साथ-साथ उसके जीवन का मूल्य बढ़ जाता है.

Human Life Value and Insurance: मनुष्य के जीवन का मूल्य (Human Life Value) उसकी आय (Income) के साथ-साथ बढ़ता जाता है. जैसे-जैसे उसकी आय बढ़ती है, उसके जीवन की ज़रूरतें भी बढ़ने लगती हैं. लेकिन उसके साथ यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है, तो उसके परिवार के लिए कई तरह की समस्यायें होने लगती हैं. इसलिए, उसे जीवन बीमा (Life Insurance) जरूर करवाना चाहिए.

ऐसे में जब वह व्यक्ति नहीं होगा तो बीमा उसके परिवार के सदस्यों के जीवन को रुकने नहीं देगा. उसके परिवार को उसी तरह से सुविधाएं मिलती रहेंगी जैसे उसके जीवित रहने पर मिल रही थीं. इसलिए, कोई भी व्यक्ति बीमा लेकर अपने परिवार के लिए सुरक्षा उपलब्ध करवा सकता है.

आय के आधार पर बीमा कवरेज

जब किसी कमाने वाले व्यक्ति की आय बढ़ती है, तो उसे बीमा अपना कवरेज को बढ़ाने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि उसकी आय बढ़ने से उसका लाइफस्टाइल बदल जाता है, जिससे परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है.

किसी को अपनी आमदनी के हिसाब से कितना बीमा लेना चाहिए?

किसी व्यक्ति को कितना बीमा लेना चाहिए, यह उसकी आय, वित्तीय दायित्वों और व्यक्तिगत परिस्थितियों समेत कई कारकों पर निर्भर करता है. आम तौर पर, यह अनुशंसा की जाती है कि व्यक्तियों के पास बीमारी, अक्षमता या मृत्यु जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के मामले में अपनी संपत्ति की रक्षा करने और अपने प्रियजनों को प्रदान करने के लिए पर्याप्त बीमा कवरेज होना चाहिए.

सालाना आमदनी का कितना गुना हो बीमा कवर की रकम?

मोटे तौर पर माना जाए, तो कुछ एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि किसी व्यक्ति के पास उसकी सालाना आय का कम से कम 10 गुना के बराबर जीवन बीमा कवरेज होना चाहिए. हालांकि, यह व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर अलग भी हो सकता है. जैसे कि आश्रितों की संख्या, बकाया लोन और भविष्य के वित्तीय लक्ष्य क्या हैं?

जीवन बीमा के अलावा भी होना चाहिए बीमा

जीवन बीमा के अलावा, लोगों को अन्य प्रकार के बीमा कवरेज की भी आवश्यकता होती है. जैसे कि स्वास्थ्य बीमा, दिव्यांगता बीमा, और घर का बीमा व अन्य भी हो सकता है.

(डिस्क्लेमर: बीमा कवरेज की उचित दर निर्धारित करने के लिए, फायनेंशियल एडवाइजर या बीमा प्रोफेशनल से सलाह लेना ज्यादा सहायक हो सकता है जो व्यक्तिगत परिस्थितियों और लक्ष्यों के आधार पर सलाह दे सकते हैं.)

