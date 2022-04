Hurun India Real Estate Rich List: हुरुन इंडिया रियल एस्टेट रिच लिस्ट 2021 (Hurun India Real Estate Rich List 2021) के अनुसार, 61,220 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ, डीएलएफ के राजीव सिंह ने मंगल प्रभात लोढ़ा और माइक्रोटेक डेवलपर्स के परिवार (52,970 करोड़ रुपये की संपत्ति) को पछाड़कर सबसे अमीर भारतीय रियल एस्टेट उद्यमी बन गए. राजीव सिंह की संपत्ति में 2021 में 25,000 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ.Also Read - सुप्रीम कोर्ट ने कहा: बिल्डर फ्लैट खरीदनेवालों को एक सपना बेचते हैं, पूरा नहीं करने पर दंड मिले

हुरुन इंडिया रियल एस्टेट रिच लिस्ट 2021 से पता चलता है कि चंद्रू रहेजा और परिवार (के रहेजा कॉर्प), जितेंद्र विरवानी (दूतावास कार्यालय पार्क) और विकास ओबेरॉय (ओबेरॉय रियल्टी) क्रमशः तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर हैं. GROHE-HURUN इंडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि रियल एस्टेट रिच लिस्ट 2021 में धनकुबेरों की औसत संपत्ति 31 प्रतिशत बढ़कर 4,558 करोड़ रुपये हो गई. Also Read - Priyanka Gandhi claims that she has no link with Robert Vadra's Property | प्रियंका गांधी ने कहा, मेरी संपत्ति से मेरे पति का कोई लेना-देना नहीं

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2021 में 12 रियल एस्टेट अरबपति हो गए हैं. पांच साल पहले इनकी संख्या 5 थी. भारत में पिछले पांच वर्षों में धनकुबेरों की संख्या दोगुने से ज्यादा हो गई है. वहीं, इस सेक्टर में धनकुबरों की संख्या में कमी आई है. वहीं, चीन में पांच साल पहले के 121 से घटकर 2021 में 58 रह गई है. अमेरिका में 28 से घटकर 20 परर पहुंच गई है. Also Read - Real estate scrips up after cabinet approves changes to realty bill

इस लिस्ट में चेन्नई स्थित कासाग्रैंड के एम अरुण कुमार, अनंत राज के अशोक सरीन और कीस्टोन रियल्टर्स के सह-संस्थापक बोमन रुस्तम ईरानी, ​​पर्सी सोराबजी चौधरी और चंद्रेश दिनेश मेहता की संपत्ति में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई.

इन रियल्टी दिग्गजों के भाग्य में वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा शेयर बाजारों में रियल एस्टेट शेयरों में तेजी के लिए जिम्मेदार है. समीक्षाधीन वर्ष के लिए, बीएसई रियल्टी इंडेक्स एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स में 22 प्रतिशत की बढ़त की तुलना में 55 प्रतिशत बढ़ा.

बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक, “रियल एस्टेट स्टॉक मुख्य रूप से कम ब्याज दरों और सरकारी प्रोत्साहनों के पीछे अचल संपत्ति की मांग में सुधार द्वारा संचालित होते हैं. हुरुन इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य शोधकर्ता अनस रहमान जुनैद ने कहा, यही कारण हो सकता है कि सूची ने अपनी स्थापना के बाद से अब तक की सबसे बड़ी संचयी संपत्ति में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है.

340 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ, सूची में सबसे कम उम्र के चांडक समूह के आदित्य चांडक हैं. सूची में सबसे पुराने ईस्ट इंडिया होटल्स के पृथ्वी राज सिंह ओबेरॉय (93) हैं, जिन्होंने 2,810 करोड़ रुपये की संपत्ति दर्ज की. ग्रोहे-हुरुन इंडिया रियल एस्टेट रिच लिस्ट 2021 में शामिल 73 फीसदी उद्योगपति मुंबई, नई दिल्ली और बेंगलुरु के हैं.

वहीं, पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों में महाराष्ट्र और गुजरात की कुल संपत्ति का 46 प्रतिशत हिस्सा है, इसके बाद दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों में कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं, जिनमें 29 प्रतिशत हैं. उत्तरी क्षेत्र के राज्य दिल्ली, हरियाणा और पंजाब 25 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ निकटतम तीसरे स्थान पर हैं.