Hyatt Regency Closed: एशियन होटल्स (वेस्ट) जो मुंबई में हयात रिजेंसी होटल का संचालन करती थी, मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि यस बैंक ने उसके खाते को सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि वह बैंक का लोन जमा नहीं कर पाई है. हयात रिजेंसी को अपना कारोबार समेटना पड़ा, क्योंकि उसके पास अब फंड नहीं बचा है. Also Read - Hyatt Regency की सेवाएं अस्थाई रूप से बंद, होटल के पास- सैलरी देने तक के नहीं हैं पैसे

एशियन होटल्स (वेस्ट) ने नियामक की एक नोटिस में बताया कि वह 28 अप्रैल तक बैंक के कर्ज का भुगतान नहीं कर पाई. जिसका कारण यह था कि देश में कोरोना महामारी की वजह से समूचे होटल इंडस्ट्री पर इसका बहुत खराब असर देखा गया. इसके बाद बैंक ने कहा कि अब वह उसके खाते को सस्पेंड कर रहा है, जो रकम इसमें बची हुई है उसको होटल द्वारा नहीं निकाला जा सकता है. Also Read - Yes Bank to Shut Down: क्या इस बैंक में है आपका खाता? अपनी 50 Branches बंद कर रहा है ये बैंक

300 कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी Also Read - Yes Bank के कस्‍टमर्स की मुश्‍किलें खत्‍म, नकदी से भरे हैं एटीएम, सभी ग्राहक सेवाएं शुरू

होटल ने बैंक से कहा कि उसे तमाम तरह के भुगतान करने हैं जिसमें कर्मचारियों को सैलरी देनी है. वेंडर के पेमेंट्स करने हैं. सरकार के टैक्स का भुगतान किया जाना है. लेकिन बैंक ने कंपनी की एक भी बात सुनने से इनकार कर दिया और उसे पैसे की निकासी की स्वीकृति नहीं दी गई.

खाता निरस्त

एशियन होटल्स (वेस्ट) ने बताया कि यस बैंक ने कुछ निश्चित भुगतान किया था जिसमें बिजली का बिल, पानी का बिल और गैस चार्जेज शामिल थे. 28 मई 2021 को कंपनी ने बीएसई को सूचित करते हुए बताया कि वह यस बैंक का 4.32 करोड़ रुपये का लोन चुकान में फेल हो गया है. सोमवार को हयात रिजेंसी ने मुंबई में अपने होटल का परिचालन बंद कर दिया. जिसके बाद यह बताया गया कि होटल अगली सूचना तक बंद रहेगा.

होटल बंद करने की घोषणा

इसके पहले हयात रिजेंसी ने अपना कारोबार अगली सूचना तक बंद करने की घोषणा की थी. वित्तीय संकट का सामना करते हुए होटल के अधिकारियों ने बताया था कि उनके पास कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं. मुंबई एयरपोर्ट के समीप स्थित इस होटल का मालिकाना हक एशियन होटल्स (वेस्ट) के पास है. पिछले साल से आई कोरोना महामारी ने होटस के बिजनेस को पूरी तरह से चौपट कर दिया है. सोमवार को एक बयान में होटल के जनरल मैनेजर हरदीप मारवा ने कहा था कि एशियन होटल से पैसे नहीं आ रहे हैं, इसलिए बिजनेस को अगली सूचना आने तक स्थिगित किया जा रहा है. यह तुरंत प्रभाव से लागू किया जा रहा है.