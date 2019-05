नई दिल्ली: दक्षिण कोरिया की वाहन विनिर्माता कंपनी हुंडई ने मंगलवार को सबसे ज्यादा बिकने वाले कॉम्पेक्ट एसयूवी वाहन श्रेणी में कदम रखते हुए नया मॉडल ‘वेन्यू’ भारतीय बाजार में उतारा. इसका दाम 6.5 से लेकर 11.1 लाख रुपए (दिल्ली एक्स-शोरूम) के दायरे में है. मारुति की विटारा ब्रेजा, टाटा मोटर्स की नेक्सॉन, फोर्ड की इकोस्पोर्ट और महिन्द्रा की एक्सयूवी300 के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी.

हुंडई की वेन्यू विशेष तौर पर भारत को ध्यान में रखते हुए कई नए उपायों के साथ पेश की जा रही है. इसमें घबराहट की स्थिति के समय पैनिक बटन की व्यवस्था भी है. एसयूवी को तीन इंजन विकल्पों में पेश किया गया है. इनमें एक लीटर टर्बो और 1.2 लीटर पेट्रोल पॉवरट्रेन और इसके साथ ही 1.4 लीटर का डीजल इंजन भी शामिल है.

इसका पेट्रोल संस्करण 6.5 से लेकर 11.1 लाख रुपए के बीच उपलब्ध होगा, जबकि डीजल संस्करण 7.75-10.84 लाख रुपए (एक्स- शोरूम दिल्ली) पर उपलब्ध होगा.

Introducing the new #HyundaiVenue. Introductory price starting at INR 6.5Lacs. Experience India’s first fully connected SUV and be #ConnectedToExcitement. Visit your nearest dealership and test drive today. For more details, click https://t.co/35nTbOtVeu pic.twitter.com/ZsF6lrjiy7

— Hyundai India (@HyundaiIndia) May 21, 2019