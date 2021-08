ICICI Bank Education Loan: अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और पैसों को लेकर परेशान हैं तो आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) आपकी मदद के लिए आगे आया है. यह 1 करोड़ रुपये तक का तत्काल शिक्षा ऋण दे रही है. खास बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल है. इसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अधिक जानकारी के लिए आप बैंक की आधिकारिक वेबसाइट icicibank.com पर लॉग इन कर सकते हैं.Also Read - कर्ज उतारने के लिए ICICI Bank में डकैती डालने पहुंच गया Axis Bank का ब्रांच मैनेजर, मर्डर भी कर डाला

बैंक ने हाल ही में एजुकेशन लोन को लेकर ट्वीट किया है. जिसमें कहा गया है कि "#ICICIBankInstaEduLoan के साथ अपने उच्च शिक्षा के सपनों को पूरा करें, जो 1 करोड़ रुपये तक के शिक्षा ऋण के लिए तत्काल स्वीकृति पत्र प्रदान करता है. पूरी तरह से डिजिटल तरीके से. इसमें खास बात यह है कि यह लोन बैंक के ग्राहकों के लिए प्री-अप्रूव्ड है और इसके लिए किसी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है.

Fulfill your higher education dreams with #ICICIBankInstaEduLoan which offers an instant sanction letter for education loans upto Rs. 1 crore in a fully digital manner. Know more here: https://t.co/iloQnquGX1 pic.twitter.com/tPUUikTSzD

— ICICI Bank (@ICICIBank) July 29, 2021