IDFC First Bank: भारत में पहली बार कोई बैंक अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड पर बिना कोई ब्याज लिए (Interest free cash) कैश की सुविधा दे रही है. निजी क्षेत्र का कोई बैंक पहली बार अपने ग्राहकों के लिए इस तरह का खास ऑफर लेकर आया है. इसके तहत बैंक अपने क्रेडिट कार्ड पर ग्राहकों को 48 दिनों के लिए बिना ब्याज के अग्रिम नगद निकासी (Cash in Advance) करी सुविधा दे रहा है.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank) अपने क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को बढ़ाने के लिए शुक्रवार को क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट फ्री कैश एडवांस से साथ काफी कम इंटरेस्ट रेट पर क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है. इसके अलावा बैंक अपने सेविंग्स अकाउंट पर 7 फीसदी ब्याज देने की घोषणा की है.

IDFC फर्स्ट बैंक के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बी मधिवानन (B. Madhivanan) ने बताया कि इंटरेस्ट फ्री कैश एडवांस की सुविधा बैंकिग सेक्टर में पहली बार किसी बैंक की तरफ से दी जा रही है. उन्होंने कहा कि बैंक इस फीचर को फिलहाल टेस्ट कर रहा है, लेकिन जल्द ही यह सुविधा अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुंचाई जाएगी.

उन्होंने कहा कि IDFC फर्स्ट बैंक अब क्रेडिट कार्ड स्पेस में प्रवेश कर रहा है. मार्च के बाद इस सुविधा का विस्तार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि दूसरे बैंक जहां क्रेडिट कार्ड से हुए ट्रांजैक्शन पर 36 से 40 फीसदी सालाना ब्याज वसूलते हैं, वहीं IDFC फर्स्ट बैंक केवल 9 फीसदी से 36 फीसदी सालाना ब्याज चार्ज करेगी. इसके अलावा ब्याज दरों का निर्धारण ग्राहकों के व्यवहार पर भी निर्भर करेगा.

IDFC फर्स्ट बैंक पांच तरह का क्रेडिट कॉर्ड लॉन्च करने जा रहा है, जिनमें मासिक 0.75 से 2.99 फीसदी यानी सालाना 9 फीसदी से लेकर 35.88 फीसदी तक ब्याज वसूला जाएगा. इन कार्ड का नाम होगा- FIRST मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, FIRST क्लासिक क्रेडिट कार्ड, FIRST सलेक्ट क्रेडिट कार्ड, FIRST वेल्थ क्रेडिट कार्ड और एम्प्लॉयी क्रेडिट कार्ड. IDFC फर्स्ट बैंक के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बी मधिवानन ने कहा कि वे इंटरेस्ट फ्री कैश पर प्रति ट्रांजैक्शन केवल 250 रुपये वसूलेंगे.

गौरतलब है कि फिलहाल क्रेडिट कार्ड पर अग्रिम नकदी लेने पर ब्याज दरें बहुत अधिक हैं. बैंक आमतौर पर हरेक ट्रांजैक्शन के लिए 250 से 450 रुपये चार्ज करते हैं. साथ ही वह इन पर हरेक महीने 2.5 फीसदी से 3.5 फीसदी तक ब्याज भी वसूलते हैं. इसके अलावा अगर को कार्डधारक अग्रिम नकदी निकालता है तो उससे ब्याज भी वसूला जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए IDFC फर्स्ट बैंक ने इंटरेस्ट फ्री कैश सुविधा अपने ग्राहकों के लिए शुरू की है. बैंक ने बताया कि इस सुविधा का फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा.