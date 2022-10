कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के ग्राहक अपने सेवानिवृत्ति बचत खाते में ब्याज क्रेडिट क्यों नहीं देख पा रहे हैं, इस पर वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है. EPF सब्सक्राइबर्स को उनके रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट्स में 2021-22 के लिए 8.1% की ब्याज दर मिलेगी. सरकार पहले ही इसके बारे में घोषणा कर चुकी है.Also Read - कर अधिकारी आईटीआर प्रक्रिया, शिकायतों के तेजी से निपटान पर ध्यान दें: सीतारमण

वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए बताया है कि पीएफ बचत पर टैक्सशन कानूनों में बदलाव के लिए “सॉफ्टवेयर अपग्रेड” के कारण ग्राहक ब्याज क्रेडिट नहीं देख पा रहे हैं. मंत्रालय ने ट्वीट किया, “किसी भी ग्राहक के लिए ब्याज की कोई हानि नहीं हुई है. ब्याज सभी ईपीएफ ग्राहकों के खातों में जमा किया जा रहा है. हालांकि, यह ईपीएफओ द्वारा लागू किए जा रहे एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड के मद्देनजर दिखाई नहीं दे रहा है.” Also Read - EPFO Online E Nomination : ऑनलाइन कैसे रजिस्टर कराएं ईपीएफ ई-नामांकन और क्या हैं इसके लाभ, जानें- यहां

There is no loss of interest for any subscriber.

The interest is being credited in the accounts of all EPF subscribers. However, that is not visible in the statements in view of a software upgrade being implemented by EPFO to account for change in the tax incidence. (1/2) https://t.co/HoY0JtPjII

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) October 5, 2022