ITR में मिसमैच होने या फाइल नहीं करने पर मिले इनकम टैक्स से नोटिस तो यहां जानें क्या करें?

कुछ मामलों में, निर्दिष्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जानकारी के साथ ITR में फाइल की गई जानकारी के बीच 'मिसमैच' की पहचान की गई है. जिसके लिए टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भेजा रहा है.

Income Tax Notice On Mismatch or Not Filing ITR: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने थर्ड पार्टी की संस्थाओं द्वारा दी गई जानकारी और टैक्सपेयर्स द्वारा फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) के बीच कुछ मिसमैच की पहचान की है. इन मिसमैच को ठीक करना जरूरी होता है, क्योंकि टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति मिसमैच के पीछे का कारण बताने में असमर्थ है, तो उन्हें इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है.

व्यक्तियों को मिसमैच ढूंढने और फिर कार्रवाई करने में मदद करने के लिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा इनकम टैक्स पोर्टल https://eportal.incometax.gov.in पर एक नई ऑन-स्क्रीन ऑनलाइन कैपेसिटी उपलब्ध कराई गई है. इस वेब पोर्टल का नाम ‘कांप्लायंस पोर्टल’ है और इस योजना को ‘ई-वेरीफिकेशन योजना 2021’ कहा जा रहा है.

इनकम टैक्स विभाग ने कहा 4 मार्च 2024 को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि निर्धारण वर्ष 2021-22 (FY2020-21) के लिए फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) के कुछ मामलों में, निर्दिष्ट वित्तीय ट्रांजैक्शन की जानकारी के साथ ITR में दायर की गई जानकारी के बीच एक ‘मिसमैच’ की पहचान की गई है. जैसा कि विभाग के पास उपलब्ध है. ऐसे मामलों में जहां निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए ITR फाइल नहीं किया गया है और, विभाग के पास निर्दिष्ट हायर वैल्यू के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जानकारी है, उसकी भी जांच की जानी चाहिए.

इसके पहले 26 फरवरी, 2024 को एक प्रेस नोच में इनकम टैक्स विभाग ने कहा था कि वर्तमान में, वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 से संबंधित जानकारी मिसमैच अनुपालन पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है. 4 मार्च, 2024 की प्रेस नोट के अनुसार, अब इसे FY2020-21 के लिए भी बढ़ाया जा रहा है.

इन मामलों में इंटरेस्ट मिसमैच इश्यू ऑटोमैटिक तरीके से हल हो जाएगा

यदि किसी व्यक्ति के पास अन्य स्रोतों से इनकम के तहत रिपोर्ट करने के लिए कोई इंटरेस्ट इनकम है, तो ITR फाइल करते समय शेड्यूल ओएस भरना होगा. “यदि करदाता ने शेड्यूल ओएस में लाइन आइटम ‘अन्य’ के तहत ITR में इंटरेस्ट इनकम का खुलासा किया है, तो उसे इंटरेस्ट इनकम से संबंधित मिसमैच का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है. उक्त मिसमैच का समाधान अपने आप हो जाएगा और पोर्टल पर ‘पूर्ण’ के रूप में दिखाई देगा,” इनकम टैक्स विभाग ने 26 फरवरी, 2024 को एक प्रेस नोट में बताया.

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस गलती के होने का कारण यह है कि कुछ निर्दिष्ट मामलों में इनकम टैक्स विभाग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटर सिस्टम ने बैंकों और अन्य लोगों द्वारा बताई गई इंटरेस्ट राशि की तुलना करने में गलती की है.