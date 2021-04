देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank Of India) की ओर से ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती है. जिसके बारे में बैंक खुद समय-समय पर सुविधाओं के बारे में जानकारी सार्वजनिक करता रहता है. प्रधानमंत्री जनधन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) के तहत देशभर में करोड़ों लोगों का खाता खुला था. अगर आपने एसबीआई (State Bank Of India) में जनधन खाता खुलवा रखा है तो यह खबर आपके काम की है. Also Read - SBI Recruitment 2021: SBI में 12वीं पास के लिए इन विभिन्न पदों पर निकली वैकेंसी, जल्द करें अप्लाई, मिलेगी अच्छी सैलरी

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने जनधन खाताधारकों (SBI Jan Dhan Account Holders) को 2 लाख रुपये तक का फायदा दे रहा है. बैंक ने ट्वीट कर अपने ग्राहकों को इस बारे में जानकारी दी है. एसबीआई की ओर से जनधन अकाउंट होल्डर्स को SBI Rupay Jandhan Card की सुविधा दी जाती है. इस कार्ड पर बैंक की ओर से ग्राहकों को 2 लाख रुपये तक के एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर की सुविधा दी जा रही है. रुपे कार्ड (Rupay Card) आपके एटीएम की तरह काम करता है. इसकी मदद से आप खाते से पैसे निकाल सकतें हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं.

SBI ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर बताया है कि अगर आप SBI Rupay Jandhan Card के लिए आवदेन करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलेगा. रुपे कार्ड की सुविधा बैंक की ओर से ग्राहकों को नि:शुल्क दी जाती है. इस कार्ड का आप एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं.

