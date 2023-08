Hindi Business Hindi

If You Want To Become A Millionaire Then Choose This Way Of Investment

अगर बनना चाहते हैं करोड़पति, तो चुनें इन्वेस्टमेंट का ये रास्ता, कोई नहीं रोक सकता है; यहां जानें- क्या है तरीका?

जिंदगी में हर किसी का सपना पैसे कमाना होता है. इसमें से कुछ लोग करोड़पति बनने का सपना देखते हैं. स्ट्रैटेजी बनाकर जल्द इन्वेस्टमेंट शुरू करके सपना पूरा किया जा सकता है.

How to become millionaire: करोड़पति बनना हर किसी शख्स का सपना होता है. जिसे हासिल करने की ख्वाहिश कई लोगों के मन में होती है. एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट का रास्ता जो अक्सर सुर्खियों में रहता है वह है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP). इसके जरिए इन्वेस्टमेंट करके आप अपने फाइनेंशियल टार्गेट को पूरा कर सकते हैं.

आइए, यहां पर समझते हैं कि SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट से कैसे करोड़पति बना जा सकता है?

क्या होता है SIP?

SIP या व्यवस्थित इन्वेस्टमेंट योजना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की एक मेथड है जहां कोई शख्स हर महीने पहले से तय किए गए अंतराल पर रेगुलर एक निश्चित राशि का इन्वेस्टमेंट करता है. यह डिस्प्लिन्ड तरीके से किया गया इन्वेस्टमेंट, रुपये की एवरेज कॉस्ट और कंपाउंड की ताकत समेत कई तरह के बेनिफिट्स देता है. SIP के जरिए इन्वेस्टर्स के स्मॉल अमाउंट को शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करके लाभ मिलता है.

कंपाउंडिंग की ताकत

SIP को अक्सर करोड़पति बनने का रास्ता क्यों माना जाता है. इसका मुख्य कारण कंपाउंडिंग की ताकत है. कंपाउंडिंग का मतलब न केवल शुरुआती इन्वेस्टमेंट पर, बल्कि अकुमुलेटेड ब्याज या लाभ पर भी रिटर्न मिलता है. समय के साथ, इस कंपाउंडिंग के प्रभाव से महत्वपूर्ण ग्रोथ हो सकती है, खासकर जब इन्वेस्टमेंट लगातार किया जाता है.

करोड़पति बनने के लिए कौन सा स्टेप उठाया जा सकता है?

टार्गेट तय करें

शॉर्टटर्म और लॉन्गटर्म दोनों के लिए अपने फाइनेंशियल टार्गेट्स तय करें. आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट रुख से आपको फोकस बनाकर प्रेरित रहने में मदद मिलेगी.

बजट बनाएं

एक ऐसा बजट बनाएं जो आपकी इनकम का एक हिस्सा SIP इन्वेस्टमेंट के लिए एलोकेट करे. इसके लिए रेगुलरिटी बहुत जरूरी है. इसलिए यह तय करें कि आप रेगुलर कांट्रीब्यूट कर रहे हैं.

सही SIP चुनें

रीसर्च करें और ऐसे म्यूचुअल फंड चुनें जो आपकी रिस्क लेने की क्षमता, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल टार्गेट्स के मुताबिक हों. अलग-अलग फंडों में इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट आपकी मदद कर सकता है.

जल्दी करें शुरुआत

आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ने में उतना ही अधिक समय मिलेगा. यहां तक कि लगातार इन्वेस्टमेंट की गई स्मॉल अमाउंट भी समय के साथ बड़ा अंतर ला सकती है.

अनुशासित रहें

मार्केट में उतार-चढ़ाव की परवाह किए बिना अपनी इन्वेस्टमेंट योजना पर कायम रहें. भावनात्मक निर्णय लेने से बचें जो आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को पटरी से उतार सकते हैं.

योगदान बढ़ाएं

जैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, SIP में इन्वेस्टमेंट की जाने वाली राशि बढ़ाने पर विचार करें. यह आपके करोड़पति बनने की राह को और तेज कर सकता है.

डिविडेंड को री-इन्वेस्ट करें

यदि आपके चुने हुए म्यूचुअल फंड डिविडेंड का ऑफर करते हैं तो कंपाउंड से लाभ पाने के लिए उन्हें री-इन्वेस्टमेंट करने पर विचार करें.

रीव्यू करें और एडजस्ट करें

समय-समय पर अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का रीव्य करें और अपनी फाइनेंशियल स्थिति या मार्केट की स्थितियों में बदलाव के आधार पर जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करें.

गौरतलब है कि SIP में इन्वेस्टमेंट करना समय के साथ पैसा बनाने का सही फैसला हो सकता है. करोड़पति बनने के लिए डिसप्लिन सेविंग्स, सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और लॉन्ग टर्म समेत फैक्टर्स के एडजस्टमेंट की जरूरत होती है. SIP लोगों को कंपाउंडिंग की ताकत का इस्तेमाल करने और धीरे-धीरे अपने फाइनेंशियल टार्गेट्स को हासिल करने की दिशा में काम करने का अवसर प्रदान करता है.

