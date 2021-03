Aadhar Card Photo Change: अक्सर ये देखने को मिलता है कि वोटर आईडी (Voter ID) और आधार कार्ड(AAdhar Card) पर फोटो जितनी खराब दिखती है, व्यक्ति उतना खराब नहीं होता. तो अगर आपको भी ये परेशानी है कि आप जैसे हैं वैसी ही तस्वीर आधार कार्ड पर दिखे तो अब आप ऐसा कर सकते हैं. यानी कि अब आपको अपने आधार कार्ड पर लगी फोटो अच्छी नहीं लग रही तो आप इसे बदल सकते हैं और ये बेहद आसान है. जानिए कैसे आधार कार्ड पर लगी फोटो आप बदलवा सकते हैं. Also Read - How To Renew Driving License Online Without Visiting RTO Office: बिना RTO का चक्कर लगाए ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा रिन्यू, जानें क्या है प्रक्रिया

जैसा कि आप जानते हैं कि UIDAI पहले आधार कार्ड में नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ ही साथ फोटोग्राफ को भी अपडेट करने की ऑनलाइन सुविधा देता था, लेकिन अब ऑनलाइन प्रक्रिया केवल पता बदलवाने के लिए ही उपलब्‍ध है. बाकी अन्‍य बदलावों के लिए जैसे नाम, मोबाइल नंबर, जन्‍म की तारीख, ई-मेल एड्रेस और फोटोग्राफ में बदलाव के लिए आपको ऑफलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी.

फोटो बदलवाने के लिए या तो आपको अपने नजदीकी आधार कार्ड बनवाने वाले नामांकन केंद्र पर जाना पड़ेगा या फिर पोस्‍ट के जरिये आपको आवेदन करना होगा.

आधार पर लगा फोटो बदलवाने के ये हैं आसान स्टेप्स…

-UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर Get Aadhaar सेक्‍शन में जाकर आधार नामांकन/अपडेट फॉर्म को डाउनलोड करें.

-फॉर्म को सही से भरें और इसे आधार नामांकन केंद्र में जाकर जमा कर दें.

-नामाकंन केंद्र पर आपके फ‍िंगरप्रिंट्स, रेटीना स्‍कैन और फोटोग्राफ को दोबारा कैप्‍चर किया जाएगा.

-अपने आधार जानकारी को अपडेट करवाने के लिए आपको 50 रुपये के शुल्‍क का भुगतान करना होगा.

– फोटो को अपडेट करने का आवेदन जैसे ही स्‍वीकार हो जाता है, आपको एक यूआरएन या अपडेट रिक्‍वेस्‍ट नंबर प्राप्‍त होगा.

-इस नंबर के जरिये आप अपने आवेदन को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं.

-अपडेटेड फोटो के साथ आपको नया आधार कार्ड लगभग 90 दिनों में मिल जाएगा.

यदि आप आधार सेवा केंद्र नहीं जाना चाहते हैं तो…

-आप UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय को लिखकर अपने आधार कार्ड में सुधार या अपडेट करवा सकते हैं.

– UIDAI पोर्टल पर जाकर वहां से ‘Aadhaar Card Update Correction’ फॉर्म को डाउनलोड करें.

-अब आप इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को भरें.

-भरने के बाद UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय के नाम आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए एक लेटर लिखें.

-इसके पत्र के साथ अपने Self attested photo (साइन करके) को अटैच कर दें.

-फॉर्म और पत्र दोनों को UIDAI के ऑफिस का पोस्ट कर दें.

-दो हफ्ते के अंदर आपको नई फोटोग्राफ के साथ नया आधार कार्ड मिल जाएगा.