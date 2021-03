IGL Hikes CNG PNG Prices: दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में CNG और PNG अब और महंगी हो गई है. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (Indraprastha Gas Limited) ने CNG और PNG की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है. नए रेट मंगलवार सुबह 6 बजे से प्रभावी हो जाएंगे. कीमतों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 1 किलो CNG की कीमत 43.40 रुपये हो जाएगी. वहीं, PNG की कीमत 28.41 रुपये Per Standard Cubic Metre हो जाएगा. Also Read - खुशखबरी! एक बार फिर रसोई गैस के दामों में होगी कटौती, जानें कब से सस्ता होगा सिलेंडर

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) के नए रेट के हिसाब से CNG की कीमत में 70 पैसे प्रति किलोग्राम और पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG की कीमत 91 पैसे प्रति मानक क्यूबिक मीटर की बढ़ोतरी की गई है.

With effect from 6 am tomorrow, revised CNG price in Delhi will be Rs 43.40 per kg; while revised PNG price will be Rs 28.41 per standard cubic metre (including VAT): Indraprastha Gas Limited

