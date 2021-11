International Trade Fair in Delhi: भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला रविवार 14 नवंबर से आयोजित होने जा रहा है. ये मेला 27 नवंबर तक चलेगा. जबकि 19 नवंबर से आम जनता की एंट्री होगी. इसके लिए टिकट भी 19 नवंबर से मिलना शुरू हो जाएंगे. भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला के टिकट दिल्ली के 65 मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध होंगे.Also Read - Trade Fair opened in Delhi , 28 countries are taking part | दिल्ली में व्यापार मेले का आगाज, 28 देश ले रहे हिस्सा

इस मेले का आयोजन 14 से 27 नवंबर तक होगा. कोविड-19 के कारण पिछले साल यह मेला आयोजित नहीं हो पाया था. दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने बताया कि वह भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) के प्रवेश टिकटों की बिक्री ‘व्यावसायिक दिनों’ (बिजनेस डेज) के लिए 14 नवंबर से शुरू करेगा और 19 नवंबर से आम जनता के लिए टिकटों की बिक्री शुरू की जाएगी.

व्यापार मेले के ‘व्यावसायिक दिन’ 14 से 18 नवंबर तक होंगे और आम जनता 19 से 27 नवंबर तक मेले में आ सकेगी. डीएमआरसी ने बताया कि आईआईटीएफ के प्रवेश टिकट केवल 65 चुनिंदा मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध होंगे. टिकट इन स्टेशन के ग्राहक सेवा केंद्रों से पूर्वाह्न नौ बजे से अपराह्न चार बजे तक खरीदे जा सकते हैं.