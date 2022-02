Income Tax Alert: गैर-आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वालों को एक साल के लिए आईटीआर फाइल नहीं करने पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) और स्रोत पर कर संग्रह (TCS) का अधिक भुगतान करना होगा. बजट 2022 में प्रमुख प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों में, सरकार ने गैर-फाइलर्स के लिए उच्च दरों पर कटौती या संग्रह से संबंधित प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाने का प्रस्ताव किया है.Also Read - Budget 2022: 'वित्तीय घाटे में धीमी गति से कमी आने का संकेत देने वाला रहा यह बजट'

टैक्स को और ज्यादा गहरा करने के उपायों के हिस्से के रूप में, सरकार ने गैर-फाइलर्स के लिए उच्च दरों पर कटौती या संग्रह से संबंधित प्रावधानों को समय अवधि को कम करके और अधिक कठोर बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिसके लिए दो साल से एक साल तक कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है. Also Read - क्रिप्टोकरेंसी के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला कारोबार में तेजी की आशंका

Key Direct Tax proposals in Union Budget 2022.

