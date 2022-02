INCOME TAX ALERT: कर निर्धारण वर्ष (AY) 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए आयकर विभाग के पास एक महत्वपूर्ण अपडेट है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने AY 2020-21 के लिए ITR को सत्यापित करने का अंतिम मौका प्रदान किया है.Also Read - ITR Filing Verification: ITR फाइल करने के बाद सत्यापित कराना है जरूरी, जानें- वेरीफाई कराने की अंतिम तारीख

आईटीआर वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख 28 फरवरी है. Also Read - Kevin Peterson ने PM नरेंद्र मोदी से मांगी पैन कार्ड खोने पर मदद, नाटकीय अंदाज में इनकम टैक्‍स विभाग हुआ सक्रिय

इनकम टैक्स इंडिया (INOCME TAX INDIA) ने ट्वीट किया, “आयु 2020-21 के लिए अपने आईटीआर (ITR) को सत्यापित (Verification) करने का अंतिम मौका न चूकें. सत्यापन की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2022 है.” Also Read - Income Tax Refund: आयकर विभाग ने 7 फरवरी तक जारी किया 1.67 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड

Don’t miss the final chance to verify your ITR for AY 2020-21.

Pl note that the ITR can be verified by several modes.

The last date for verification is 28th February, 2022.

Pl visit: https://t.co/GYvO3mStKf #ITR #VerifyNow pic.twitter.com/llkfxoppf3

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) February 26, 2022