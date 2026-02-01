Hindi Business Hindi

Income Tax Budget 2026 New Laws Same Slabs Key Announcements For Taxpayers In Hindi

Income Tax Budget 2026: जानें वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स को लेकर क्या किया ऐलान, क्या इससे मिलेगी टैक्सपेयर्स को राहत?

Income Tax Budget 2026: न्यू इनकम टैक्स बिल को 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था. राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने 21 अगस्त 2025 को नए रूल्स नोटिफाई कर दिए थे. 622 पन्नों वाला ये कानून 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

Income Tax Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट 2026 पेश कर दिया है. सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब को लेकर किसी भी तरह के बदलाव का ऐलान नहीं किया. न ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाई. लेकिन, न्यू इनकम टैक्स एक्ट को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है. केंद्र सरकार पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लेकर आई है. वित्त मंत्री ने कहा कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 इसी साल 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा. इसमें सबसे बड़ा बदलाव ‘असेसमेंट ईयर’ और ‘प्रीवियस ईयर’ की जगह ‘टैक्स ईयर’ का इस्तेमाल होगा. इससे आम टैक्सपेयर को ITR फाइल करने में कम कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि इनकम कमाने वाला साल और टैक्स रिपोर्ट करने वाला साल एक ही होगा.यह बदलाव टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम है.

न्यू इनकम टैक्स एक्ट से क्या बदलेगा?

न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ‘टैक्स ईयर’ को इनकम कमाने और रिपोर्ट करने का एक ही साल माना जाएगा. यानी इनकम जिस साल कमाई गई, उसी साल उसका टैक्स फाइल और असेसमेंट होगा. इससे दो अलग-अलग टर्म्स की जरूरत खत्म हो जाएगी. आसान भाषा में समझें तो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 ‘टैक्स ईयर’ का कॉन्सेप्ट ला रहा है. यह ‘प्रीवियस ईयर’ और ‘असेसमेंट ईयर’ को 1 अप्रैल 2026 से रिप्लेस कर देगा.

अभी के टैक्स सिस्टम से टैक्सपेयर्स को क्या कंफ्यूजन होता है?

अभी तक इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इनकम कमाने का साल फाइनेंशियल ईयर (FY) कहलाता है. उस पर टैक्स का असेसमेंट अगले साल में होता है. इसे असेसमेंट ईयर (AY) कहा जाता है. आम आदमी के लिए असेसमेंट ईयर समझना मुश्किल हो जाता है. जैसे FY 2024-25 की इनकम AY 2025-26 में जाती थी. इस वजह से आम आदमी को समझने में दिक्कत होती थी कि इनकम किस साल की है और असेसमेंट किस साल का है. लेकिन, न्यू इनकम टैक्स एक्ट में ये कंफ्यूजन नहीं होगा.क्योंकि सिर्फ टैक्स ईयर की ही बात होगी.

क्या ITR फाइलिंग में कुछ बदलाव होगा?

हां बिल्कुल.न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 का पूरा असर ITR फाइलिंग 2026-27 (टैक्स ईयर 2026-27) से दिखेगा. नए सिस्टम के तहत जिस टैक्स ईयर में कमाई गई, उसी में ITR फाइल होगा. टैक्स ईयर इनकम से जुड़े फाइनेंशियल ईयर से मैच करेगा, पुराना गैप खत्म हो जाएगा.

नोटिस, असेसमेंट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स में अब से ‘टैक्स ईयर’ लिखा जाएगा. इससे टैक्स कम्युनिकेशन ज्यादा क्लियर होगा.2025-26 के ITR में भी फॉर्म्स की भाषा बदल सकती है. इसके तहत टैक्स रेट्स या स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी बदलेगी. इससे प्रोसेस में आसानी हो जाएगी.

कब लाया गया था न्यू इनकम टैक्स बिल?

सरकार ने पहली बार 13 फरवरी 2025 को न्यू इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पेश किया था. लेकिन, बिल के कई प्रावधानों को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी. इसके बाद 8 अगस्त 2025 को पुराना ड्राफ्ट वापस ले लिया गया. फिर 11 अगस्त 2025 को वित्त मंत्री ने न्यू इनकम टैक्स बिल का रिवाइज वर्जन पेश किया. राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने 21 अगस्त 2025 को नए रूल्स नोटिफाई कर दिए थे. 622 पन्नों वाला ये कानून 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा.

7 पॉइंट में जानिए न्यू इनकम टैक्स एक्ट?

न्यू इनकम टैक्स एक्ट में असेसमेंट ईयर को टैक्स ‘ईयर’ से रिप्लेस किया गया है. इस एक्ट के पन्ने 823 से घटकर 622 किए गए हैं. चैप्टर्स की संख्या 23 ही है.सेक्शन 298 से बढ़ाकर 536 कर दिए गए हैं और शेड्यूल्स भी 14 से बढ़कर 16 हो गए है.

इस एक्ट के तहत क्रिप्टो एसेट्स को किसी भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत गिना जाएगा, जैसे अभी कैश, बुलियन और जूलरी को शामिल किया जाता है. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी ट्रांसपेरेंट और कानूनी तरीके से कंट्रोल किया जा सके.

नए एक्ट में टैक्सपेयर्स चार्टर को शामिल किया गया है, जो टैक्स पेयर्स के अधिकारों को प्रोटेक्ट करेगा और टैक्स प्रशासन को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएगा.

यह चार्टर टैक्सपेयर्स के हितों की रक्षा करने के साथ टैक्स अधिकारियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को भी साफ करेगा.

सैलरी से संबंधित कटौतियां, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट को अब एक ही जगह पर लिस्ट कर दिया गया है.

पुराने कानून में मौजूद मुश्किल एक्सप्लेनेशन और प्रावधानों को हटा दिया गया है, जिससे टैक्सपेयर्स के लिए इसे समझना आसान हो जाएगा.