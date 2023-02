Income Tax Calculator Live: वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर टैक्स कैलकुलेटर को किया लाइव

Income Tax Calculator Live: आयकर विभाग ने एक ‘टैक्स कैलकुलेटर’ जारी किया है, जो एक आयकरदाता को यह तय करने में मदद करेगा कि बजट में घोषित नया आयकर रिजीम उसके लिए अच्छा है या पुराना ही बेहतर है.

टैक्स कैलकुलेटर आयकर विभाग के पोर्टल पर लाइव है.

इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करते हुए बताा कि टैक्स कैलकुलेटर अब लाइव है!

व्यक्तिगत/HUF/AOP/BOI/BOI/आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन (AJP) के लिए पुराने टैक्स रिजीम या नए टैक्स रिजीम की जांच करने के लिए एक समर्पित टैक्स कैलकुलेटर अब 115BAC के अनुसार अब आईटी विभाग की वेबसाइट पर एक्सेस किया जा सकता है.