नयी दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि आयकर विभाग ने करचोरी के एक मामले में महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र में एक कारोबारी के खिलाफ छापेमारी कर 9.55 करोड़ रुपये जब्त किये हैं. आयकर छापे में यह अब तक की सबसे बड़ी नकदी की बरामदगी है. सीबीडीटी ने कहा कि यह कार्रवाई चार नवंबर को की गयी. हालांकि, एजेंसी ने कारोबारी का नाम नहीं बताया.

Central Board of Direct Taxes (CBDT): Income Tax Department conducted a search in the case of a businessman in Pune on 4 November & made a cash seizure of Rs 9.55 cr, highest cash seizure in city by Income Tax Dept, till date. Search was conducted at residence of the businessman. pic.twitter.com/UYiFaCJmkU

— ANI (@ANI) November 7, 2019