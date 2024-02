Income Tax फाइल करने में आपसे भी हो गई है यह गलती? आयकर विभाग ने सुधारने का दिया मौका; जानें क्या आया अपडेट

Income Tax Return: आयकर विभाग (IT Department) ने सोमवार को कहा कि उसे कुछ करदाताओं की तरफ से दाखिल किए गए आयकर रिटर्न (Income Tax Return), तीसरे पक्ष से प्राप्त लाभांश और ब्याज आय की जानकारी में गलतियां मिली हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान में कहा कि करदाताओं को अपनी बात रखने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in पोर्टल पर व्यवस्था की गई है.

इनकम टैक्स विभाग ने ब्याज और लाभांश आय (Dividend Income) पर तीसरे पक्ष से प्राप्त जानकारी और करदाताओं के दाखिल ITR के बीच कुछ विसंगतियों की पहचान की है. इसमें कहा गया है कि कई मामलों में, करदाताओं ने अपना ITR भी दाखिल नहीं किया है. वर्तमान में, ई-फाइलिंग अनुपालन पोर्टल पर 2021-22 और 2022-23 से संबंधित जानकारी में गलतियां पाई गई हैं.

References have come to the notice of the Income Tax Department (ITD) regarding apprehensions about a recent communication sent to taxpayers pertaining to mismatch of transaction amount shown in Income Tax Return (ITR) filed and information available with the ITD.

