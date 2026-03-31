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फिर आ गया इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का टाइम, इस बार बदल जाएंगे ये नियम, दूर कर लें अपना हर कंफ्यूज़न
ITR Filing New Rules: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए ITR फॉर्म नोटिफाई कर दिया है. टैक्सपेयर्स 1 अप्रैल से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इस आर्टिकल में हम आपको रिटर्न फाइल करने को लेकर नए नियमों की जानकारी दे रहे हैं.
देशभर के लाखों इनकम टैक्सपेयर्स के लिए 1 अप्रैल को बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है. सरकार दशकों पुराने 1961 के कानून को रिटायर कर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू कर रही है. इस बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 30 मार्च 2026 को असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म (ITR-1 से ITR-7) नोटिफाई कर दिया है. इसका मतलब है कि अब व्यक्ति, पेंशनर, प्रोफेशनल और दूसरे टैक्सपेयर 1 अप्रैल से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकते हैं. न्यू इनकम टैक्स के रूल्स लागू होने के कारण इस बार रिटर्न भरने को लेकर भी कुछ बातें बदल जाएंगी.
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किन्हें फाइल करना चाहिए ITR?
- अगर आप कमाते हैं. आपकी इनकम सरकार की निर्धारित की गई टैक्स छूट की सीमा में आती है. उस पर TDS कटता है, तो आपको काटे गए TDS का रिफंड लेने के लिए इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए.
- अगर आपकी एनुअल सैलरी 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आपको ITR भरना जरूरी है. अगर विदेश में आपकी कोई प्रॉपर्टी है, तो आपको रिटर्न भरना होगा.
- अगर एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपने यात्रा पर 2 लाख रुपये से ज्यादा खर्च कर दिया है, तो ITR भरने की सलाह दी जाती है.
- अगर एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान 1 लाख रुपये से ज्यादा का बिजली बिल आया हो, तो भी ITR भरना है.
- अगर किसी ट्रस्ट से आपको इनकम होती है, तो रिटर्न भरना चाहिए.
- अगर आपको रियल एस्टेट इंवेस्टर हैं, तो रिटर्न भरना चाहिए.
- अगर आपको सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपये से ज्यादा जमा है, तो ITR भरना पड़ेगा.
- अगर करंट अकाउंट में कुल डिपॉजिट 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा.
किन्हें भरना होगा ITR-1 फॉर्म?
- अगर आपका बिज़नेस है या प्रोफेशन से मुनाफा हुआ है, तो आपको ITR-1 भरना होगा.
- शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन होने पर भी ITR-1 भरना है.
- सेक्शन 112A के तहत 1.25 लाख रुपये से ज्यादा का लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो भी इसकी जानकारी ITR-1 फॉर्म में देनी होगी.
- एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम होने पर ITR-1 भरना पड़ेगा.
- इसके अलावा अगर आपको अदर्स सोर्सेज के तहत इनकम हुई है, तो ITR-1 में जानकारी देनी होगी.
- अदर्स सोर्सेज में लॉटरी से जीती गई रकम, रेस के घोड़ों को रखने और उनकी देखभाल करने से जुड़ी एक्टिविटी, सेक्शन 115BBDA या सेक्शन 115BBE के तहत खास दरों पर टैक्स लगने वाली इनकम, सेक्शन 5A के प्रावधानों के अनुसार बांटी जाने वाली इनकम आती है.
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ITR 1 में क्या हुआ बदलाव?
इस साल ITR 1 फॉर्म में एक बड़ा बदलाव हुआ है. अब इस फॉर्म में दो घरों से होने वाली आमदनी को भी दिखाया जा सकता है. पहले सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी की जानकारी देने की परमिशन थी. इस बदलाव से उन लोगों को फायदा मिलेगा, जिनके पास दो मकान हैं. इससे स्मॉल और मीडियम टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करना काफी आसान हो जाएगा.
किनके लिए है ITR-2?
ITR-2 उन व्यक्तियों (Individuals) या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को भरना होता है, जो ITR-1 (सहज) भरने के योग्य नहीं हैं. जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं आती. पार्टनरशिप फर्म से मिलने वाली इनकम भी नहीं होनी चाहिए. ITR-2 उन व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) द्वारा फाइल नहीं किया जा सकता, जिनकी कुल इनकम में बिजनेस या प्रोफेशन से या फिर पार्टनरशिप फर्म से मिलने वाली कमाई शामिल हो.
ITR-U क्या है?
ITR-U एक ऐसा ऑप्शन है, जिससे आप अपनी पुरानी गलती सुधार सकते हैं. अगर आपने रिटर्न नहीं भरा, कोई आय बताना भूल गए या गलत जानकारी दे दी थी, तो ITR-U के जरिए उसे बाद में ठीक किया जा सकता है.
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ITR-V क्या है?
ITR-V एक रसीद की तरह होता है, जो बताता है कि आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर दिया है. रिटर्न भरने के बाद इसे 30 दिनों के अंदर वेरिफाई करना जरूरी होता है.
2026 की रिटर्न फाइलिंग में कौन से नियम बदल जाएंगे?
- नया इनकम टैक्स कानून 2025 1 अप्रैल 2026 से होने वाली कमाई पर लागू होगा.
- अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर जैसे शब्दों की जगह एक आसान शब्द टैक्स ईयर का इस्तेमाल होगा.
- नई व्यवस्था में टैक्स रेट्स या स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी और प्रोसेस सरल होगा.
- अब आपका जाना-पहचाना फॉर्म 16 अब फॉर्म 130 के रूप में मिलेगा. फॉर्म 26AS की जगह फॉर्म 168 लेगा.
- ये बदलाव टैक्स सिस्टम को ज्यादा मॉर्डन और डिजिटल-फ्रेंडली बनाने के लिए किया जा रहा है.
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