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Income Tax Department Replaces Form 13 To Form 128 Tds Tcs Deduction Claim All Detail

अब फॉर्म 128 से बचेगा TDS या TCS डिडक्शन का पैसा, समझ लें अपने मतलब की बात

अगर आपकी कुल सालाना इनकम इतनी नहीं है कि उस पर उतना टैक्स बने, तो आपका पैसा बेवजह फंसा रहता है. इस पैसे को फंसने से बचाने के लिए आप फॉर्म 128 भरकर एक सर्टिफिकेट की मांग कर सकते हैं.

तस्वीर का इस्तेमाल सांकेतिक तौर पर किया गया है.

इनकम टैक्स एक्ट 2025 में संशोधन के बाद पुराने फॉर्म 13 को खत्म कर दिया गया है. उसकी जगह नया फॉर्म 128 लागू किया गया है. यह बदलाव टैक्स प्रक्रिया को ज्यादा सरल, डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है. आइए जानते हैं फॉर्म 128 क्या है और आप इसके जरिए अपना पैसा कैसे बचा सकते हैं.

क्या था फॉर्म 13?

अब तक फॉर्म 13 का इस्तेमाल उन टैक्सपेयर्स की ओर से किया जाता था, जो अपनी इनकम पर कम TDS (Tax Deducted at Source) या TCS कटवाने के लिए अप्लाई करना चाहते थे. यानी अगर किसी व्यक्ति की कुल टैक्स देनदारी कम है, लेकिन उसकी इनकम पर ज्यादा TDS कट रहा है, तो वह फॉर्म 13 के जरिए राहत मांगा जा सकता है. हालांकि, इस प्रक्रिया में कई बार देरी, जटिलता और मैन्युअल वेरिफिकेशन जैसी समस्याएं सामने आती थीं, यही वजह थी कि इसे बदलने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी.

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फॉर्म 128 क्या है?

नए कानून के सेक्शन 395(1) और 395(3) के तहत यह फॉर्म टैक्सपेयर्स को राहत देता है. फॉर्म 128 को ज्यादा डिजिटल-फ्रेंडली और ऑटोमेटेड बनाया गया है.

अक्सर ऐसा होता है कि बैंकों या अन्य जगहों से मिलने वाली इनकम पर एक तय पर्सेंट के हिसाब से TDS काट लिया जाता है.

अगर आपकी कुल सालाना आय इतनी नहीं है कि उस पर उतना टैक्स बने, तो आपका पैसा बेवजह फंसा रहता है. इस पैसे को फंसने से बचाने के लिए आप फॉर्म 128 भरकर एक सर्टिफिकेट की मांग कर सकते हैं.

नए नियमों के तहत यह फॉर्म पूरी तरह ऑनलाइन प्रोसेस पर आधारित होगा. इससे डेटा वेरिफिकेशन अब पहले से तेज और आसान होगा.

सिस्टम में पहले से मौजूद टैक्सपेयर्स के डेटा का उपयोग कर ऑटो-फिलिंग की सुविधा मिल सकती है.

एक बार यह सर्टिफिकेट मिल जाने पर, आपकी पेमेंट करने वाली संस्था आपका TDS कम रेट पर काटेगी या फिर नहीं काटेगी.

टैक्सपेयर्स को क्या करना होगा?

फॉर्म 128 को भरने के लिए समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. आपको यह एप्लिकेशन ट्रांजैक्शन होने या इनकम मिलने से पहले देनी होगी.

अगर एक बार TDS या TCS कट गया, तो फिर इस फॉर्म के जरिए उसे वापस नहीं पाया जा सकता.

उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न का ही इंतजार करना होगा. इसलिए विभाग सलाह देता है कि देरी से बचने के लिए इसे काफी पहले ही फाइल कर देना चाहिए.

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कितनी बार फाइल कर सकते हैं फॉर्म 128?

एक साल में आप कितनी भी बार फॉर्म 128 फाइल कर सकते हैं. अगर साल के बीच में आपकी इनकम का अनुमान बदल जाता है, तो आप नई एप्लिकेशन भी दे सकते हैं. इसके लिए आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड होना अनिवार्य है.

मल्टीपल पेयर्स के लिए खास सुविधा

अगर कोई टैक्सपेयर ऐसा काम कर रहा है जहां उसे बहुत सारे लोगों (100 से ज्यादा) से पेमेंट मिलनी है और उसके पास एप्लिकेशन के समय उन सबकी डीटेल नहीं है, तो उसके लिए भी एक खास रास्ता दिया गया है. ऐसे मामलों में टैक्सपेयर एनेक्सचर-II का इस्तेमाल कर सकता है. इससे बड़े बिजनेस और प्रोफेशनल लोगों को काफी आसानी हो जाती है.

कैसे भरेंगे फॉर्म 128?

सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के ट्रेसेस (TRACES) पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा.

इसके बाद मेनू में जाकर फॉर्म नंबर 128 वाले सेक्शन को चुनना होगा.

आपको अपनी एस्टिमेटेड इनकम और टैक्स लायबिलिटी से जुड़ी सभी जानकारियां भरनी होंगी.

फॉर्म भरने के बाद मांगे गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को पोर्टल पर अपलोड करना होगा.

इसके बाद अपनी एप्लिकेशन को ई-वेरिफाई करना होगा. फिर उसे फाइनल सबमिट कर दें.

इस फॉर्म को आप सिर्फ ऑनलाइन ही भर सकते हैं.

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