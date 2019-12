नयी दिल्ली: आयकर विभाग ने शेयर डेरिवेटिव (वायदा/विकल्प) अनुबंधों के बाजार में खरीदारों के अभाव में ठंडे पड़े शेयरों के कारोबार में कथित हेराफेरी की जांच के सिलसिले में देश भर में कुछ शेयर ब्रोकरों तथा कारोबारियों के ठिकानों की तलाशी ली है. विभाग के अनुसार विभिन्न इकाइयों ने डेरिवेटिव बाजार में ठंडे पड़े शेयरों के विकल्प के अनुबंधों के लेन-देन माध्यम से हजारों करोड़ रुपये का लाभ/हानि दिखाने की धोखाधड़ी की है.

Over 39 locations spread across Mumbai, Kolkata, Kanpur, Delhi, NOIDA, Gurugram, Hyderabad and Ghaziabad were covered. The search action has resulted into seizure of unaccounted cash of Rs 1.20 crore. https://t.co/lmJT8kztQa

