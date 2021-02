Income Tax: जैसे-जैसे वित्त वर्ष की समाप्ति का समय नजदीक आ रहा है. वैसे-वैसे भारी-भरकम तनख्वाह पाने वालों की टैक्स बचाने के लिए चिंता बढ़ती जा रही है. आयकर (Income Tax) बचाने के लिए करदाता कई तरह के निवेश के जरिए इसे पूरा करते हैं. कई लोगों को सही जानकारी नहीं होने पर टैक्स (Tax) नहीं बचा पाते हैं और नियोक्ता उनकी पगार (Salary) से टैक्स काट लेते हैं. यहां पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से घर के लिए लोन लेकर आप आयकर बचा सकते हैं. यहां तक कि अगर आपकी सालाना सैलरी (Annual Income) 10.50 लाख रुपये तक है, तो उस पर भी आपका टैक्स शून्य (Zero Tax) हो जाएगा. बशर्तें यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कितना लोन लिया है. चूंकि, जब कोई शख्स घर से दूर किसी बड़े शहर में नौकरी करने के लिए जाता है तो उसका सपना होता है कि उस जगह पर उसका अपना एक आशियाना हो जाए. अब चूंकि, उसके पास बचत ज्यादा नहीं रहती है तो उसे लोन लेकर घर लेना पड़ता है. Also Read - Income Tax ने चार जनवरी तक 1.41 करोड़ Tax Payers को 1.64 लाख करोड़ रुपये रिफंड किए

हालांकि, अबकी बार के बजट (Budget 2021) में आयकर (Income Tax) पर कोई खास राहत नहीं दी गई है, लेकिन होम लोन (Home Loan) को लेकर एक बड़ा ऐलान जरूर किया गया है. सरकार द्वारा बजट में किए गए इस ऐलान के बाद अगर आपकी सालाना सैलरी 10.50 लाख रुपये तक है, तो उस पर आपको एक रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा.

अबकी बार 1 फरवरी 2021 को पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सेक्शन 80EEA (Section 80EEA) के लिए डेडलाइन 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया है. सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बजट 2019 में सेक्शन 80EEA को जोड़ा था.

उस समय इस स्कीम की डेडलाइन मार्च 2020 तक थी. बजट 2020 में इसकी डेडलाइन बढ़ाकर मार्च 2021 कर दी गई. एक बार फिर से इसकी डेडलाइन एक साल के लिए बढ़ाई गई है. इस सेक्शन के तहत होम लोन के इंटरेस्ट री-पेमेंट पर टैक्स में 1.5 लाख रुपये की सालाना छूट अलग से मिलती है. यह छूट सेक्शन 24बी से अलग है. सेक्शन 24बी के तहत होम लोन के इंटरेस्ट री-पेमेंट पर प्रत्येक वित्त वर्ष में 2 लाख रुपए की छूट मिलती है.

बता दें, होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट री-पेमेंट पर सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन का लाभ मिलेगा. इसकी लिमिट 1.5 लाख रुपए है.

आइए- जानते हैं किस तरह से की जाएगी गणना (Know how to calculate the tax on 10.50 lakhs annual income)

मान लीजिए किसी A नाम के शख्स की सालाना सैलरी 10.50 लाख रुपए है. पुराने टैक्स नियम के हिसाब से यह 30 फीसदी टैक्स स्लैब में आता है. नए टैक्स नियमों में यह 20 फीसदी टैक्स स्लैब में आता है. वैसे नए टैक्स स्लैब में किसी तरह के डिडक्शन का लाभ नहीं मिलता है. पुराने नियम के मुताबिक, 50 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) मिलेगा. पहले तो उसकी सालाना आय 10.50 रुपये में से स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर 50000 रुपए घटा दीजिए. अब नेट इनकम 10 लाख रुपये हो जाती है. अब इसके बाद सेक्शन 80C के तहत प्रिंसिपल एमाउंट री-पेमेंट (Principal amount repayment) पर 1.5 लाख की छूट का पहले से ही प्रावधान है तो 10.50 लाख में 1.5 लाख रुपये कम कर दीजिए. अब बचते हैं 8.50 लाख रुपये. सेक्शन 24B के तहत इंटरेस्ट री-पेमेंट पर 2 लाख की छूट मिलती है तो 8.50 लाख रुपये में से 2.0 लाख रुपये घटा दीजिए. अब उसकी कुल आमदनी बचती है 6.50 लाख रुपये. अब एक दूसरे सेक्शन 80EEA के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाती है. अब 6.50 लाख रुपये में से 1.5 लाख रुपये कम कर दीजिए. उसके बाद बचते हैं 5.0 लाख रुपये.

इस तरह की गणना के बाद उस शख्स द्वारा लिए गए होम लोन के प्रिंसिपल एमाउंट (Principal Amount) और इंटरेस्ट री-पेमेंट (Interest Repayment) में डिडक्शन (Deduction) का लाभ उठाने के बाद A की नेट इनकम 5 लाख रुपए रह गई. हम सबको यह पता है कि 2.5 लाख से 5.0 लाख रुपये के बीच सालाना आमदनी वाले टैक्स का रेट 5 फीसदी है. अब 5 फीसदी की दर से टैक्स लाएबिलिटी 12,500 रुपए की होती है, लेकिन आयकर के नियम के मुताबिक हर करदाता को 12, 500 रुपए का रिबेट मिलता है. इस तरह A की कुल टैक्स देनदारी शून्य हो गई.

लेकिन, यहां पर इस बात पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है कि सेक्शन 80EEA का फायदा लेने के लिए कुछ शर्तें भी हैं. इसका लाभ केवल वही लोग ले सकते हैं तो पहली बार घर खरीदे हों. सेक्शन 80EEA का लाभ पाने के लिए पहली शर्त है कि घर की स्टाम्प वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसके लिए कार्पेट एरिया 60 स्क्वॉयर मीटर या 645 स्क्वॉयर फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए. यह शर्त मेट्रो सिटीज के लिए है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू, नोएडा, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता जैसे शहर आते हैं. अन्य शहरों के लिए कार्पेट एरिया अधिकमत 90 मीटर या 968 स्क्वॉयर फीट हो सकता है.

साथ ही पुराने नियम के मुताबिक, सेक्शन 80EEA का फायदा किसी को तभी मिलेगा जब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को 1 सितंबर 2019 से पहले मंजूरी मिली हो. जब इसके लाभ उठाने की समय सीमा बढ़ा दी गई है तो संभव है कि इसको लेकर भी समय सीमा बढ़ाई जाए. फिलहाल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की डेडलाइन को लेकर विशेष जानकारी नहीं है.

गौरतलब है कि आयकर दाता को सेक्शन 24बी का पूरा फायदा लेने के बाद ही वह सेक्शन 80EEA का फायदा उठा सकता है.