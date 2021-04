Income Tax New Rules: मार्च का महीना हमेशा काफी महत्व वाला रहता है. 31 मार्च को हर साल वित्त वर्ष की समाप्ति हो जाती है और 1 अप्रैल से नये वित्त वर्ष का प्रारंभ हो जाता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए संसद में बजट पेश करते हुए कहा था कि नये वित्त वर्ष में आयकर के नियमों में (Income Tax New Rules) बदलाव किया जाएगा, जो 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएंगे. आइए, जानते हैं कौन-कौन से नियम बदलने जा रहे हैं और आपकी जिंदगी पर इसका क्या असर होने जा रहा है? Also Read - Share market today, 31 March 2021: कल की तेजी के बाद आज शेयर बाजार में गिरावट, 400 अंक फिसला सेंसेक्स

आपको यह पता है कि आज यानी 1 अप्रैल से नये वित्त वर्ष का प्रारंभ हो रहा है. इस नये वित्त वर्ष में कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है जिनका आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर होगा. बैंकों के मर्जर से लेकर इनकम टैक्स के नियमों में कई बदलाव होने जा रहे हैं.

टीडीएस (TDS)

आईटीआर फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार टीडीएस के नियमों में भी किया गया बदलाव आज से लागू हो गया है. जो लोग टीडीएस नहीं फाइल करते हैं उनसे अब दोगुना टीडीएस वसूला जाएगा. सरकार ने आयकर अधिनियम में एक नई धारा 206एबी जोड़ दिया है. इस धारा के मुताबिक, अगर आप डीटीएस नहीं फाइल करते हैं, तो आपसे दोगुना टीडीएस वसूला जाएगा. साथ ही नए नियम के मुताबिक, एक जुलाई 2021 से टीडीएस और टीसीएल पर 10-20 फीसदी टैक्स वसूला जाएगा. जो पहले 5-10 फीसदी था. जो आईटीआर नहीं फाइल करते हैं, उनसे दोगुना टीडीएस और टीसीएस या 5 फीसदी टैक्स वसूला जाएगा. दोनों में से जो भी ज्यादा होगा.

नया टैक्स रिजीम चुनने का विकल्प (New Tax Regime Option)

बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने सभी को नया टैक्स रिजीम और स्लैब चुनने का विकल्प दिया है. जो आज यानी 1 अप्रैल 2021 नये वित्त वर्ष के प्रारंभ के दिन से ही लागू हो गया है. इस नये टैक्स सिस्टम में किसी भी तरह के रिबेट या डिडक्शन का लाभ नहीं मिलेगा. हालांकि, यह नया टैक्स सिस्टम वैकल्पिक है. इसमें अगर करदाता यह चाहता है कि उसका टैक्स स्लैब पुराना हो तो वह पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से दे सकता है. नये आयकर नियम में 5 लाख रुपये तक की आय पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा.

75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टैक्स नहीं देना होगा टैक्स (No tax for Senior citizens more than 75 Years)

बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए कहा था कि अब 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टैक्स देने के जरूरत नहीं है. यह 1 अप्रैल से ही प्रभावी हो गया है कि 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा. यह उन वरिष्ठ नागरिकों पर लागू होगा जो पेंशन या फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर निर्भर हैं.

पीएफ पर टैक्स के नियम (PF Tax Rules)

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा था कि अब जो भी पीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा जमा करता है उसे टैक्स देना पड़ेगा. इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अगर आप अपने पीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये तक सालाना जमा करते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा. यह केवल कर्मचारियों पर लागू होगा. किसी कंपनी पर यह नियम नहीं लागू होगा. दरअसल, कर्मचारी को अपने पीएफ खाते में पैसे जमा करके टैक्स बचाना चाहिए. इसके पहले पीएफ खाते में जमा राशि पर टैक्स नहीं लगता था.

पहले से ही भरे गए आटीआर फॉर्म (Pre filled ITR Forms)

व्यक्तिगत करदाताओं को पहले से ही भरा गया आईटीआर फॉर्म दिया जाएगा. यह आईटीआर फाइल करने के तरीके को सुगम बनाने के लिए किया जा रहा है. जिससे उसे टैक्स अदायगी, सैलरी से होने वाली आय और टीडीएस में ज्यादा जद्दोजहद न करनी पड़े. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय सब कुछ पहले ही भरा हुआ मिलेगा. जिसमें कैपिटल गेन्स, डिविडेंट इनकम जो लिस्टेड सेक्योरिटीज से प्राप्त होगा. इसके साथ बैंक या पोस्ट ऑफिस से मिलने वाला ब्याज आदि भी पहले से ही भरा गया होगा.

एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत बिलों का सबमिशन (Submission of Bills under LTC Cash Voucher Scheme)

एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत कर लाभ लेने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 थी. इसका लाभ लेने के लिए करदाता को 31 मार्च 2021 तक बिल्स जमा करने थे. अब वेंडर को जीएसटी नंबर और राशि दोनों का जिक्र करना जरूरी होगा. इसका लाभ लेने के लिए कर्मचारी को एलटीए का राशि का तीन गुना खर्च करना होगा या जो सामान खरीदेगा उस पर 12 फीसदी से ज्यादा जीएसटी जमा किया होना चाहिए.