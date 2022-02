Income Tax Refund: आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि उसने इस वित्त वर्ष में अब तक 1.87 करोड़ करदाताओं को 1.67 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी किया है. इसमें आकलन वर्ष 2021-22 (मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष) के 28,704.38 करोड़ रुपये के 1.48 करोड़ रिफंड शामिल हैं.Also Read - Income Tax Alert: एक साल के लिए ITR फाइल करने से चूकने पर अब ज्यादा करना होगा भुगतान

I-T विभाग ने ट्वीट किया, "CBDT ने 1 अप्रैल 2021 से 7 फरवरी 2022 तक 1.87 करोड़ से अधिक करदाताओं को 1,67,048 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी किया."

This includes 1.48 crore refunds of AY 2021-22 amounting to Rs. 28,704.38 crore. (2/2)@nsitharamanoffc@officeofPCM@FinMinIndia@PIB_India

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) February 9, 2022