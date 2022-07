Income Tax Return Filing: आयकर विभाग ने करदाताओं से अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए आखिरी मिनट तक इंतजार नहीं करने का आग्रह किया है. निर्धारण वर्ष 2022-23 का ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2022 निर्धारित है. विभाग ने करदाताओं को देरी न करने और आज ही अपना आईटीआर दाखिल करने की याद दिलाई है, क्योंकि नियत तारीख जल्द ही आ रही है. साथ ही विभाग ने करदाताओं को फाइल करने के बाद ई-वेरीफाई करने को कहा.Also Read - ITR Filing: कैसे फाइल करें ऑनलाइन आईटीआर? यहां जानें स्टेप-बाय-स्टेप सबसे आसान तरीका

बता दें, आईटीआर फॉर्म एक करदाता को एक वित्तीय वर्ष में विभाग को अपनी आय और करों का भुगतान करने की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है. यदि आपकी आय मूल छूट सीमा से अधिक है तो आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है.

आईटी विभाग ने शनिवार को कहा, "आईटीआर फाइल करने की नियत तारीख नजदीक आ रही है! 31 जुलाई 2022 से पहले AY 2022-23 के लिए ITR फाइल करना न भूलें. आज ही फिजूलखर्ची करें और अंतिम समय में फाइल करने के तनाव से बचें."

The due date to file ITR is approaching! Don’t forget to file ITR for AY 2022-23 before 31st July 2022. File today and avoid the stress of filing last minute! Pl visit: https://t.co/GYvO3n9wMf #ITD #FileNow pic.twitter.com/B4vm4j04jo

समय पर आईटीआर दाखिल करने से आपको ये पांच बड़े फायदे होंगे-

पिछले साल जून में आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया गया था, लेकिन ऐसे कई मौके आए हैं जहां सिस्टम को टेक्निकल इश्यूज और गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा है, जिसने करदाताओं की आयकर रिटर्न फाइलिंग, या किसी अन्य कर दायित्वों को समय पर फाइल करने से बाधित किया है.

इस महीने की शुरुआत में, 2 जुलाई को, आयकर विभाग ने कहा कि उन्होंने देखा है कि करदाताओं को आईटीडी ई-फाइलिंग पोर्टल तक पहुंचने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. ई-फाइलिंग पोर्टल के विक्रेता इंफोसिस ने कहा कि पोर्टल पर कुछ अनियमित तौर पर दिक्कतें आईं, जिसके लिए सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं.

It has been noticed that taxpayers are facing issues in accessing ITD e-filing portal. As informed by @Infosys, they have observed some irregular traffic on the portal for which proactive measures are being taken. Some users may be inconvenienced, which is regretted.

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 2, 2022