Income Tax Return: आयकर विभाग ने ट्विट कर आयकर जमाकर्ताओं से पूछा है कि क्‍या आपने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है. अगर नहीं तो अभी भरें. इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की समयसीमा 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त हो जाएगी.

बता दें, इनकम टैक्‍स विभाग (Income Tax Department) ने इस बात की जानकारी दी है कि 21 दिसंबर तक 3.75 करोड़ टैक्‍सपेयर्स पहले ही आकलन वर्ष 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20) के लिए आईटीआर फाइल कर चुके हैं.

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने ट्विटर पर लिखा है, "आकलन वर्ष 2020-21 के लिए 21 दिसंबर तक 3.75 करोड़ टैक्‍सपेयर्स पहले ही रिटर्न दाखिल कर चुके हैं. क्या आपने भरा है. अगर नहीं भरा है, तो अभी भरें."

Do you know that 3.75 crore taxpayers have already filed their Income Tax Returns for AY 2020-21 till 21st December, 2020?

Have you filed yours yet?

If not, File NOW!

For filing your #ITReturn for AY 2020-21 please visit: https://t.co/EGL31K6szN#ITR#AajHiFileKaro pic.twitter.com/lEfG92J2D7

