31 जुलाई की डेडलाइन मिस हुई तो क्या होगा? जानें कितनी लगेगी पेनल्टी, रिफंड मिलेगा या नहीं

अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं भी आते हैं, तब भी आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए. ITR फाइल करने से लोन मिलने में आसानी होती है.

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22 जुलाई तक 3 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ITR फाइल कर चुके हैं.

फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन पास आती जा रही है. निकल चुकी है. आम टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है. 22 जुलाई तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग ITR फाइल कर चुके हैं. कई टैक्सपेयर्स सोचते हैं कि अभी टाइम है, बाद में आराम से रिटर्न भर देंगे. फिर काम को टालते-टालते डेडलाइन निकल जाती है. सवाल है कि 31 जुलाई की डेडलाइन मिस होने के बाद क्या है? ITR भर पाएंगे या नहीं? क्या बाद में रिटर्न भरा है, तो रिफंड मिलेगा? आइए जानते हैं, इन्हीं सवालों के जवाब.

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक तरह का हिसाब है, जो आप सरकार को देते हैं. इसमें आप बताते हैं कि पिछले साल आपकी कितनी कमाई हुई, किस कमाई पर टैक्स चुकाना है और कितना टैक्स आपने एडवांस में भर दिया है. लेकिन, अगर आप ITR भरने की डेडलाइन मिस कर गए, तो आपके पास दूसरा मौका भी होता है.

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(1) के तहत जब कोई टैक्सपेयर रिटर्न भरने की डेडलाइन तक ITR नहीं भरता है, तो उसके पास जुर्माने के साथ बाद में रिटर्न भरने का ऑप्शन रहता है. इसे बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) कहा जाता है. इस फाइनेंशियल ईयर में 31 दिसंबर 2026 तक बिलेटेड ITR फाइल किया जा सकता है.

कितना भरना होगा जुर्माना?

कोलकाता के टैक्स एक्सपर्ट अभिक सरकार बताते हैं, “निर्धारित तारीख के भीतर ITR दाखिल नहीं करने पर आपको जुर्माना यानी पेनल्टी चुकाना पड़ सकता है. बिलेटेड ITR फाइल करने पर सालाना 5 लाख से ज्यादा कमाई करने वालों को 5000 रुपये का जुर्माना देना होता है. 5 लाख से कम इनकम है, तो 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा. जुर्माने के साथ साथ बकाया टैक्स पर हर महीने 1% का ब्याज भी जुड़ता जाएगा.”

समय से ITR फाइल करने के फायदे

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कई सोर्सों से आपकी इनकम की जानकारी पहुंच जाती है, समय पर ITR दाखिल नहीं करने पर आपको IT का नोटिस आ सकता है. इससे बचने के लिए समय पर ITR जमा करना फायदेमंद है.

समय से रिटर्न दाखिल कर इनकम टैक्स पर लगने वाले ब्याज की बचत कर सकते हैं.

निर्धारित तारीख तक ITR दाखिल करने पर आप अपने नुकसान को आगे के फाइनेंशियल ईयर के लिए कैरी फारवर्ड कर सकते हैं.

आपको अगर टैक्स रिफंड क्लेम करना है, तो इसके लिए ITR दाखिल करना जरूरी है.

Belated ITR भरने पर नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं

बिलेटेड ITR फाइल करने के बाद आप बिज़नेस लॉस या कैपिटल गेन लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे.

आपको हाउस प्रॉपर्टी लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने की भी परमिशन नहीं होगी.

आपके पास ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने का ऑप्शन भी नहीं रहेगा. आपको बाई डिफॉल्ट न्यू रिजीम में ही टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा.

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Belated ITR रिफंड मिलेगा या नहीं?

बिलेटेड ITR भरने पर भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं. लेकिन, इसके लिए यह जरूरी है कि आपका बैंक अकाउंट e-फाइलिंग पोर्टल पर प्री-वैलिडेट हो. इसके साथ ही आपका ITR सही तरीके से e-वेरिफाई होना चाहिए.

बिलेटेड ITR फाइल करने का प्रोसेस

बिलेटेड ITR फाइल करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं.

अपने PAN नंबर और आधार कार्ड के नंबर के जरिए लॉगिन करें.

e-File ऑप्शन पर जाएं और Income Tax Returns वाले ऑप्शन को चुनें.

असेसमेंट ईयर (2025-26) सिलेक्ट करें. फिर ऑनलाइन फाइलिंग पर क्लिक करें.

अब अपनी कैटेगरी चुनें और साथ में ITR फॉर्म भी सिलेक्ट करें.

अपनी पर्सनल डिटेल्स को वेरिफाई करें. Filing Section में 139(4)सिलेक्ट करें.

अपनी इनकम डिटेल्स, डिडक्शन्स को ध्यान से भरें. फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें.

इसके बाद इसे अपनी ई-मेल आईडी और OTP से वेरिफाई करें.

31 दिसंबर तक भी बिलेटेड ITR नहीं भरा तो?

अगर आप 31 दिसंबर 2025 तक भी बिलेटेड ITR नहीं भरते हैं, तो आपके पास एक और ऑप्शन है. आप ITR-U (Updated Return) भर सकते हैं. इसे भरने के लिए आपके पास 48 महीने यानी करीब 4 साल तक का टाइम होता है. हालांकि, ITR-U आमतौर पर उन मामलों के लिए होता है, जहां एडिशिनल टैक्स भरना पड़ता है. रिफंड क्लेम करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता.

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