31 जुलाई की डेडलाइन मिस हुई तो क्या होगा? जानें कितनी लगेगी पेनल्टी, रिफंड मिलेगा या नहीं

फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन पास आती जा रही है. निकल चुकी है. आम टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है. 22 जुलाई तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग ITR फाइल कर चुके हैं. कई टैक्सपेयर्स सोचते हैं कि अभी टाइम है, बाद में आराम से रिटर्न भर देंगे. फिर काम को टालते-टालते डेडलाइन निकल जाती है. सवाल है कि 31 जुलाई की डेडलाइन मिस होने के बाद क्या है? ITR भर पाएंगे या नहीं? क्या बाद में रिटर्न भरा है, तो रिफंड मिलेगा? आइए जानते हैं, इन्हीं सवालों के जवाब.
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक तरह का हिसाब है, जो आप सरकार को देते हैं. इसमें आप बताते हैं कि पिछले साल आपकी कितनी कमाई हुई, किस कमाई पर टैक्स चुकाना है और कितना टैक्स आपने एडवांस में भर दिया है. लेकिन, अगर आप ITR भरने की डेडलाइन मिस कर गए, तो आपके पास दूसरा मौका भी होता है.
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(1) के तहत जब कोई टैक्सपेयर रिटर्न भरने की डेडलाइन तक ITR नहीं भरता है, तो उसके पास जुर्माने के साथ बाद में रिटर्न भरने का ऑप्शन रहता है. इसे बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) कहा जाता है. इस फाइनेंशियल ईयर में 31 दिसंबर 2026 तक बिलेटेड ITR फाइल किया जा सकता है.
कोलकाता के टैक्स एक्सपर्ट अभिक सरकार बताते हैं, “निर्धारित तारीख के भीतर ITR दाखिल नहीं करने पर आपको जुर्माना यानी पेनल्टी चुकाना पड़ सकता है. बिलेटेड ITR फाइल करने पर सालाना 5 लाख से ज्यादा कमाई करने वालों को 5000 रुपये का जुर्माना देना होता है. 5 लाख से कम इनकम है, तो 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा. जुर्माने के साथ साथ बकाया टैक्स पर हर महीने 1% का ब्याज भी जुड़ता जाएगा.”
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बिलेटेड ITR भरने पर भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं. लेकिन, इसके लिए यह जरूरी है कि आपका बैंक अकाउंट e-फाइलिंग पोर्टल पर प्री-वैलिडेट हो. इसके साथ ही आपका ITR सही तरीके से e-वेरिफाई होना चाहिए.
अगर आप 31 दिसंबर 2025 तक भी बिलेटेड ITR नहीं भरते हैं, तो आपके पास एक और ऑप्शन है. आप ITR-U (Updated Return) भर सकते हैं. इसे भरने के लिए आपके पास 48 महीने यानी करीब 4 साल तक का टाइम होता है. हालांकि, ITR-U आमतौर पर उन मामलों के लिए होता है, जहां एडिशिनल टैक्स भरना पड़ता है. रिफंड क्लेम करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता.
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