Income Tax Rule Change From April 2027 Pre Filled Itr Pan Card

टैक्सपेयर ध्यान दें! इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में होंगे कई बदलाव, PAN से लेकर ITR तक क्या-क्या बदलेगा

Income Tax Rules: नए कानून के आने से प्री-फिल्ड ITR सिस्टम लागू होगा. वहीं, क्रिप्टो की जानकारी देना अनिवार्य होगा साथ ही PAN नियमों में बड़े बदलाव होंगे. आइए जानते हैं नए नियमों के बारे में...

2027 से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया बदल जाएगी. टैक्सपेयर्स को हर बार लंबा-चौड़ा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से पहले से प्री-फिल्ड ITR उपलब्ध कराया जाएगा. आसान शब्दों में कहें तो आपकी इनकम, खर्च और निवेश की जानकारी पहले से फॉर्म में भरी होगी. अगर आपको लगेगा कि यह जानकारी पूरी तरह सही है, तो आपको बस एक क्लिक करके ITR सब्मिट करना होगा. हालांकि अगर किसी तरह की गलती या बदलाव करना जरूरी होगा, तो आप उसमें सुधार भी कर पाएंगे.

कब से लागू होगा नया इनकम टैक्स कानून?

सरकार इस सुविधा को इसलिए लागू कर रही है, क्योंकि 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून लागू होने जा रहा है. इस नए कानून के तहत, कई नियमों को आसान और पारदर्शी बनाने की तैयारी है. विभाग की योजना है कि वित्त वर्ष 2026-27 की आय पर जो ITR भरे जाएंगे, उनमें यह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी. अप्रैल से इसे लागू करने का एक कारण यह भी है कि कई लोग पहले से ही एडवांस टैक्स जमा कर देते हैं, इसलिए सिस्टम को पहले से तैयार करना जरूरी माना गया है.

क्रिप्टो की जानकारी देना होगा जरूरी

2027 में भरने वाले ITR में एक बड़ा बदलाव यह भी होगा कि क्रिप्टोकरेंसी रखने वालों को अपनी क्रिप्टो होल्डिंग की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया जाएगा. अगले वित्त वर्ष से इनकम टैक्स विभाग क्रिप्टो एक्सचेंज से भी डाटा जुटाएगा और यह पता लगाएगा कि किसने कितना क्रिप्टो खरीदा या बेचा. इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने क्रिप्टो में निवेश किया है, तो उसे ITR में इसे छुपाना मुश्किल हो जाएगा. विभाग का मकसद है कि डिजिटल एसेट्स से होने वाली कमाई को ट्रैक करके टैक्स चोरी रोकी जा सके.

PAN नियमों में बड़े बदलाव

नए इनकम टैक्स कानून में PAN से जुड़े नियमों में भी कई बदलाव किए जा रहे हैं. अभी अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 50 हजार से ज्यादा कैश बैंक में जमा करता है, तो PAN देना पड़ता है, लेकिन अब नया नियम यह होगा कि एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा नकद जमा करने पर PAN देना अनिवार्य होगा.

इसके अलावा, अब 5 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की कार खरीदने पर ही PAN जरूरी होगा, जबकि अभी किसी भी कीमत की कार खरीदने पर PAN देना पड़ता है. प्रॉपर्टी खरीदने की सीमा भी बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जा रही है, जो अभी 10 लाख है. वहीं होटल, बैंक्वेट या रेस्टोरेंट का बिल अगर 1 लाख से ज्यादा होगा तो PAN देना जरूरी होगा.

मोटर भत्ता और HRA नियमों में भी बदलाव

नए नियमों में मोटर भत्ते को लेकर भी राहत दी गई है. 1600cc तक की गाड़ी के लिए हर महीने 8000 रुपये और इससे ज्यादा क्षमता वाली गाड़ी के लिए 10000 रुपये तक के मोटर भत्ते को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है. इसके अलावा, मकान भत्ता (HRA) क्लेम करने के लिए हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद को भी अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसी मेट्रो सिटी की कैटेगरी में शामिल किया जा रहा है.

विभाग का कहना है कि नए कानून में गैर जरूरी जानकारी नहीं मांगी जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की मदद से आय का अनुमान पहले से लगाया जा रहा है. यही वजह है कि इस साल 1.1 करोड़ अपडेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल किए गए, क्योंकि कई लोगों की कम बताई गई आय विभाग की पकड़ में आ गई थी.