By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
शादी मे दुल्हन को मिली थी पुरखों की गोल्ड जूलरी, क्या इसे बेचने पर लगेगा टैक्स? जान लें नियम
जूलरी को कैपिटल एसेट के तौर पर देखा जाता है. इसलिए कैपिटल एसेट की बिक्री से होने वाले प्रॉफिट पर कैपिटल गेन के तौर पर टैक्स लगाया जाता है.
हमारे देश में गोल्ड को इंवेस्टमेंट कम इमोशन से ज्यादा जोड़कर देखा जाता है. भारतीय समाज की महिलाओं के लिए सोना समृद्धि और संस्कृति का प्रतीक भी है. यहां सोने के जेवरात पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहता है. ऐसे कई घर होंगे, जहां एक सोने के हार को एक महिला ने पहना. फिर उन्होंने ये पुश्तैनी हार अपनी बहू को दी. बाद में ये हार आने वाली पीढ़ी जैसे घर की बेटी, बहू या पोती को ट्रांसफर हुई.
नई पीढ़ी को पुरखों से मिले जेवर के डिजाइन पसंद नहीं आते. ऐसे में वो इसे बेचकर नई ज्वेलरी लेने की सोचते हैं. सवाल ये है कि क्या पुरखों से मिली गोल्ड जूलरी को बेचने पर कोई टैक्स लगता है? अगर लगता है तो इसका रेट कैसे तय होता है? किस तरह के गोल्ड इंवेस्टमेंट पर कितना टैक्स लगता है:-
कितना खरा है आपका सोना? घर बैठे इन 5 तरीकों से चेक करें गोल्ड की प्योरिटी
जूलरी पर लगता है कैपिटल गेन टैक्स
जूलरी को कैपिटल एसेट के तौर पर देखा जाता है. इसलिए कैपिटल एसेट की बिक्री से होने वाले प्रॉफिट पर कैपिटल गेन के तौर पर टैक्स लगाया जाता है. अगर सोना खरीदने के 3 साल बाद बेचा जा रहा है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो 20.8% टैक्स लगेगा. इसमें सोने से बनी जूलरी और सिक्कों के साथ अन्य सोने की चीजें शामिल होती हैं. अगर आपने सोना खरीदने के 3 साल के अंदर बेचा है, तो इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है. इस बिक्री से होने वाले फायदे पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है.
गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETF गोल्ड
गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड से मिलने वाले प्रॉफिट पर फिजिकल गोल्ड की तरह ही टैक्स लगता है. इसको लेकर इनकम टैक्स के कोई अलग से नियम नहीं है.
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी 8 साल की है, लेकिन निवेशकों को 5 साल के बाद बाहर निकलने का मौका मिलता है. अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्डनिकालना चाहते हैं, तो इसे 5 साल के बाद निकाल सकते हैं. अगर आप रिडेम्पशन विंडो (खुलने के 5 साल बाद) के पहले या सेकेंड्री मार्केट के जरिए बाहर निकलते हैं, तो फिजिकल गोल्ड या गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETF पर लगने वाले कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. गोल्ड बॉन्ड 2.50% की दर से ब्याज देते हैं. ये ब्याज आपके टैक्स स्लैब के मुताबिक पूरी तरह से टैक्सेबल है.
पुराने गहने के बदले नए डिजाइन की जूलरी बनवाने का है प्लान? नंबरों से पहचानें कितना खरा है आपका सोना, इन बातों का भी जरूर रखें ख्याल
कस्टम ड्यूटी
गोल्ड बेचने के साथ ही गोल्ड खरीदने पर भी टैक्स लगता है. भारत में गोल्ड की मांग को पूरा करने के लिए इसे इंपोर्ट किया जाता है. ऐसे में इस पर कस्टम ड्यूटी (Custom Duty) लगती है. पहले गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी 12.5% थी. मौजूदा समय में कस्टम ड्यूटी 10% कर दी गई है.
GST और TDS
गोल्ड जूलरी को खरीदने पर कस्टम ड्यूटी के अलावा GST और TDS भी देना पड़ता है. सरकार गोल्ड जूलरी पर 3% का टैक्स लगाती है. AIDC भी 5% के रेट से टैक्स लगाती है. मेकिंग चार्जेस पर भी GST देना पड़ता है. वहीं, अगर आप 1 लाख रुपये से ज्यादा का गोल्ड खरीदते हैं, तो आपको 1% के रेट से TDS देना होता है.
किन मामलों में मिल पाएगी टैक्स में छूट?
- इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 54 F के तहत अगर आपको कोई संपत्ति बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, लेकिन आप उस पैसे का इस्तेमाल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी यानी मकान खरीदने में कर रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की देनदारी से छूट का दावा कर सकते हैं.
- हालांकि, ये डिडक्शन तभी मिलता है, जब आप कुछ जरूरी शर्तों को पूरा कर रहे हों. आप घर खरीदने के एक साल बाद तक बेची गई जूलरी पर यह छूट पा सकते हैं.
- गहने बेचने के बाद 2 साल के भीतर उसका इस्तेमाल घर खरीदने में करने पर भी छूट मिलती है. पहले इस छूट की कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन अब इसके लिए 10 करोड़ रुपये की मैक्सिमम लिमिट तय कर दी गई है.
सोना गिरवी रखकर लेने जा रहे हैं लोन? बिल्कुल न करें ये गलतियां, इन बातों का रखा ध्यान तो मिलेगा बेनिफिट
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Business Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें