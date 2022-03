INCOME TAX SAVING SCHEME: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) एक आयकर बचत योजना पेश कर रहा है. SBI के ग्राहक आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते हैं.Also Read - MUTILATED NOTES FROM ATM: अगर एटीएम से निकले हैं कटे-फटे नोट, तो न हों परेशान; यहां जाकर लें नया नोट

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने ट्वीट किया, “एक स्मार्ट कदम उठाएं और एसबीआई टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट के साथ अधिक बचत करें. आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत एसबीआई टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट के साथ बड़ी बचत करें.” Also Read - Russia-Ukraine War: SBI ने स्वीकृत रूसी संस्थाओं के साथ बंद किया लेन-देन: रिपोर्ट

Make a smart move and save more with SBI Tax Saving Term Deposits. To know more, visit: https://t.co/Ww6DwyNj42

#SBITaxSavingScheme #Tax #Savings #SBI #AmritMahotsav #AzadiKaAmritMahotsavWithSBI pic.twitter.com/bT5k8be7ng

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) March 15, 2022