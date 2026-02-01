Hindi Business Hindi

Budget 2026: बजट से क्या-क्या चाहता है सैलरीड क्लास? स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख हुआ तो कितनी बढ़ जाएगी आपकी टेक होम सैलरी

न्यू टैक्स रिजीम के तहत सैलरीड क्‍लास को स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा अलग से म‍िलता है. इससे उनकी ग्रॉस इनकम 12.75 लाख तक टैक्स-फ्री हो जाती है. इस बदलाव को नए फाइनेंश‍ियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से लागू क‍िया गया था. इससे पहले 12 लाख रुपये तक की इनकम पर औसतन 80,000 रुपये तक का इनकम टैक्‍स देना होता था.

सैलरीड क्लास 13 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं.

देश के लिए आज कोई लेज़ी संडे नहीं है. ये देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला दिन है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) सुबह 11 बजे लोकसभा में आम बजट (Union Budget 2026-27) पेश करने जा रही हैं. सैलरीड क्लास हो या बिजनेसमैन… हर कोई चाहता है कि उसे अपनी इनकम पर कम से कम टैक्स देना पड़े, ताकि उसकी कमाई जेब में रहे. पिछली बार के बजट में टैक्सपेयर्स को सरकार ने काफी राहत दे दी थी. इसके बद न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले टैक्सपेयर्स की 12 लाख रुपये तक की एनुअल इनकम टैक्स फ्री हो गई है.लेकिन, टैक्सपेयर्स अब 13 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं. इसके लिए सैलरीड क्लास चाहता है कि सरकार इस बार के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 75 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक कर दे.

आइए जानते हैं इस बार के बजट से देश का टैक्सपेयर्स क्या-क्या चाहता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा देने से आपकी इन हैंड सैलरी कितनी बढ़ जाएगी:-

एक नज़र में समझ लें ओल्ड और न्यू टैक्स स्लैब

ओल्ड रिजीम में 3 लाख तक की इनकम पर 0% टैक्स लगता था.न्यू रिजीम में 0 से 4 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री है.

ओल्ड रिजीम में 3 से 7 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स का प्रावधान था. न्यू रिजीम में 4 से 8 लाख रुपये तक की इनकम पर 5% टैक्स लगेगा.

ओल्ड रिजीम में 7 से 10 लाख रुपये तक की इनकम पर 10% टैक्स देना होता था. अब नए रिजीम में 8 से 12 लाख रुपये तक की इनकम पर 10% टैक्स का प्रावधान है. लेकिन, अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम चुना है, तो 4-8 लाख रुपये पर 5% और 8 से 12 लाख रुपये पर लगने वाले 10% टैक्स को सरकार सीधे माफ कर देगी.

ओल्ड रिजीम में 10 से 12 लाख तक के इनकम पर 15% टैक्स लगता था.न्यू रिजीम में 12 से 16 लाख तक के इनकम पर 15% टैक्स लगता है.

ओल्ड रिजीम में 12 से 15 लाख तक के इनकम पर 20% का टैक्स लगता था.न्यू रिजीम में 16 से 20 लाख तक के इनकम पर 20% टैक्स देना होगा.

ओल्ड रिजीम में 15 लाख रुपये से ज्यादा के इनकम पर 30% टैक्स लगता था. न्यू रिजीम में 20 से 24 लाख तक के इनकम पर 25% टैक्स लगेगा.

न्यू रिजीम में अब 24 लाख रुपये से ज्यादा के इनकम पर 30% का टैक्स लगेगा.

इस बार के बजट से क्या-क्या चाहता है टैक्सपेयर्स और सैलरीड क्लास?

स्टैंडर्ड डिडक्शन

इस बार के बजट में सैलरीड क्लास की सबसे बड़ी मांग इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर है.

पिछले बजट में वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी थी.

इसमें 75 हजार रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया जा सकता था. यानी कुल मिलाकर 12 लाख 75 हजार रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री थी.

अब इस बार के बजट में टैक्सपेयर्स स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 75 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की मांग कर रहे हैं.

अगर बजट में इसका ऐलान हुआ, तो सैलरीड क्लास की 13 लाख तक की इनकम टैक्स-फ्री हो जाएगी.

स्टैंडर्ड डिक्शन की लिमिट बढ़ाने से कितनी बढ़ जाएगी इन हैंड सैलरी?

अगर सरकार बजट 2026 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर देती है, तो इससे नौकरीपेशा टैक्सपेयर्स को सीधा 25,000 रुपये की टैक्सेबल इनकम पर छूट मिलेगी. इससे 30% टैक्स स्लैब में आने वाले लोगों को सालाना 7,500 से 8,000 तक (सेस मिलाकर) टैक्स में बचत हो सकती है. यह बचत सीधे तौर पर आपकी टेक-होम सैलरी में जुड़ जाएगी. यानी टेक होम सैलरी में हर महीने करीब 600 से 650 का इजाफा हुआ. ये खर्च, सेविंग या निवेश में काम आएगी.

पति-पत्नी के लिए जॉइंट टैक्सेशन

मौजूदा टैक्स के नियमों के मुताबिक, अगर पति और पत्नी दोनों वर्किंग हैं. उनकी इनकम टैक्स स्लैब के दायरे में आती है, तो दोनों को ही इनकम टैक्स भरना पड़ता है. इससे कई परिवारों में टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है.

ऐसे में वर्किंग मैरिड कपल को उम्मीद है कि बडट में उनकी टैक्स लायबिलिटी कम की जाए. इसके लिए जॉइंट टैक्सेशन की मांग की गई है.

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को बजट में मैरिड कपल के लिए जॉइंट टैक्सेशन को शामिल करने की सलाह दी है.

ICAI का कहना है कि पति-पत्नी को जॉइंट रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन मिलना चाहिए.अभी इनकम टैक्स के न्यू रीजीम में पति और पत्नी दोनों 4 लाख रुपये के बेसिक टैक्स एग्जेम्प्शन के हकदार हैं. जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में पति-पत्नी के लिए बेसिक टैक्स एग्जेम्प्शन अलग-अलग होता है. दोनों 2.5-2.5 लाख रुपये तक की इनकम पर बेसिक टैक्स एग्जेम्प्शन ले सकते हैं.

अगर ये मांगें मानी गई, तो पति और पत्नी को वैलिड पैन कार्ड के साथ जॉइंट रिटर्न फाइलिंग की परमिशन दी जा सकती है. इससे दोनों पर एकसाथ टैक्स लगाया जा सकता है.

न्यू टैक्स रिजीम में होम लोन का फायदा

अभी ओल्ड टैक्स रिजीम में ही होम लोन या HRA का फायदा लिया जा सकता है.

इनकम टैक्‍स एक्‍ट के सेक्‍शन 24 (B) के तहत होम लोन के ब्याज हर साल 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्‍लेम कर सकते हैं.

न्यू टैक्स रिजीम में इंवेस्टमेंट को लेकर टैक्स डिडक्शन क्लेम नहीं किया जा सकता है. लिहाजा सैलरीड क्लास न्यू रिजीम में भी HRA और होम लोन को शामिल किये जाने की मांग कर रहे हैं.

वहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम में सेक्‍शन 80C के तहत होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर सालाना 1.5 लाख रुपये की छूट ला जी सकती है. इसे भी नए टैक्‍स सिस्‍टम में शामिल करने की मांग की जा रही है.

EPF, PPF और ELSS

न्यू टैक्‍स सिस्‍टम में NPS में एम्‍प्‍लायर की ओर से कॉन्ट्रीब्‍यूशन टैक्स छूट का फायदा तो लिया जा सकता है.

इसमें आप एम्प्लॉयी प्रॉविडेंट फंड (EPF), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS जैसे निवेश के लिए डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते.

टैक्सपेयर्स की मांग है कि इन्‍हें भी न्यू रिजीम के तहत छूट के दायरे में लाया जाए.

NPS की कमाई को टैक्स में छूट

रिटायरमेंट फंड के लिए सैलरीड क्लास का एक बड़ा हिस्सा नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में निवेश करता है.

NPS के तहत गैर-सरकारी कमचारियों को अभी 80% हिस्‍सा निकालने की मंजूरी दी गई है.

अभी NPS में मैच्योरिटी पर मिलने वाली कुल रकम का 60% हिस्सा पूरी तरह से टैक्स-फ्री है. बाकी 40% से एन्यूटी खरीदना अनिवार्य है.

एन्यूटी पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन उससे मिलने वाली पेंशन पर टैक्स लगता है

इस बार के बजट में टैक्सपेयर्स को NPS निवेश से हुई कमाई पर ‘0’ टैक्‍स लगाने की उम्मीद है.