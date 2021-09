India Export: भारत का व्यापारिक निर्यात अगस्त 2021 में बढ़कर 33.14 अरब डॉलर हो गया, जो सालाना आधार पर 45.17 फीसदी ज्यादा है. अगस्त 2020 में निर्यात 22.83 अरब डॉलर रहा था. इसके अलावा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से पता चला है कि अगस्त 2019 की तुलना में पिछले महीने के निर्यात में 27.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई.Also Read - India Export: अप्रैल में भारत का निर्यात 30.2 बिलियन बढ़ा, व्यापार घाटा भी बढ़ा

"अगस्त 2021 में गैर-पेट्रोलियम निर्यात का मूल्य 28.58 अरब डॉलर था, जो अगस्त 2020 में 20.93 अरब डॉलर के गैर-पेट्रोलियम निर्यात पर 36.57 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करता है और अगस्त 2019 में 22.78 अरब डॉलर के गैर-पेट्रोलियम निर्यात पर 25.44 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है."

"अगस्त 2021 में गैर-पेट्रोलियम और गैर-रत्न और आभूषण निर्यात का मूल्य 25.15 अरब डॉलर था, जो अगस्त 2020 में गैर-पेट्रोलियम और गैर-रत्न और आभूषण निर्यात में 19.1 अरब डॉलर के 31.66 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि है. अगस्त 2019 में गैर-पेट्रोलियम और गैर-रत्न और आभूषण निर्यात 19.57 अरब डॉलर से 28.53 प्रतिशत सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी."